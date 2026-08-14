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Κρήτη: Χασισοφυτείες στον Μυλοπόταμο - Δύο συλλήψεις

χασισοφυτεία μυλοπόταμος
clock 10:07 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών και δράσεων της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης για την καταπολέμηση της καλλιέργειας δενδρυλλίων κάνναβης, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνου, και του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου, πρωινές ώρες χθες (13.08.2026), οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκαν δύο 2 φυτείες όπου καλλιεργούνταν επιμελώς συνολικά 26 δενδρύλλια κάνναβης ευρισκόμενα στο στάδιο της ανάπτυξης, ύψους έως τρία -3- μέτρα και συνελήφθησαν δυο ημεδαποί (50χρονος και 27χρονος) οι οποίοι  πραγματοποιούσαν καλλιεργητικές εργασίες στο χώρο της μιας φυτείας. 

μυλοπόταμος χασισοφυτεία

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

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Χασισοφυτείες Δημος Μυλοποταμου
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