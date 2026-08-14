Ζάκυνθος: Πρόταση γάμου στο απαγορευμένο Ναυάγιο - «Είναι παράνομο αυτό που κάνω» (βίντεο)

Μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή, αλλά και αμφιλεγόμενη πρόταση γάμου πραγματοποιήθηκε στο Ναυάγιο της Ζακύνθου, παρά το γεγονός ότι η πρόσβαση στην παραλία εξακολουθεί να απαγορεύεται. Πρωταγωνιστής ήταν ο Αμερικανός αθλητής Τζόνι Ντιζούλιους, ο οποίος επέλεξε το εμβληματικό τοπίο του νησιού για να ζητήσει από τη σύντροφό του να τον παντρευτεί.

Ο ίδιος φαίνεται πως γνώριζε ότι η ενέργειά του παραβίαζε τους ισχύοντες περιορισμούς. Σε βίντεο που ανήρτησε στο Instagram, την ώρα που προετοίμαζε την πρόταση, ακούγεται να σχολιάζει: «Είναι πρακτικά παράνομο αυτό που κάνω».

Το ζευγάρι κατέγραψε την εμπειρία του και τη μοιράστηκε στα social media. Σε ένα από τα βίντεο, η σύντροφος του Ντιζούλιους φαίνεται να φτάνει στο σημείο με βάρκα, ενώ σε άλλες αναρτήσεις παρουσιάζονται στιγμιότυπα από την παραμονή τους στην παραλία και από τη στιγμή της πρότασης.

Η συγκεκριμένη εμφάνιση στο Ναυάγιο δεν ήταν, μάλιστα, η πρώτη πρόσφατη παρουσία του αθλητή στην απαγορευμένη ζώνη. Μόλις λίγες ημέρες νωρίτερα, είχε δημοσιεύσει βίντεο από πτήση με αλεξίπτωτο πλαγιάς πάνω από τον όρμο. Η πτήση ολοκληρώθηκε με τον ίδιο να προσγειώνεται στην παραλία.

Ο Ντιζούλιους έχει γίνει γνωστός στις Ηνωμένες Πολιτείες μέσα από την πορεία του στην πάλη και τη συμμετοχή του στην ομάδα του Ohio State University. Τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, έχει ακολουθήσει διαφορετική κατεύθυνση, ασχολούμενος με εναέρια αθλήματα και άλλες δραστηριότητες που χαρακτηρίζονται από υψηλό βαθμό αδρεναλίνης.

Οι αντιδράσεις στα social media

Οι αναρτήσεις του δεν πέρασαν απαρατήρητες. Αρκετοί χρήστες σχολίασαν την παρουσία του στην παραλία και του υπενθύμισαν ότι η πρόσβαση στο Ναυάγιο δεν επιτρέπεται.

Μεταξύ των σχολίων ήταν και η επισήμανση ενός χρήστη, ο οποίος του ανέφερε ότι η προσγείωση στην παραλία είναι παράνομη, σημειώνοντας παράλληλα ότι είχε επισκεφθεί τη Ζάκυνθο μόλις μία εβδομάδα νωρίτερα.

Τι ισχύει για το Ναυάγιο το 2026

Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, προβλέπεται πλήρης απαγόρευση πρόσβασης επισκεπτών τόσο στην «Απαγορευμένη Ζώνη» όσο και στη «Ζώνη Ελεγχόμενης Πρόσβασης» της παραλίας.

Όπως αναφέρεται στο σχετικό ΦΕΚ, η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο στο ανώτερο σημείο θέασης, από την υφιστάμενη εξέδρα, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων έργων περίφραξης και προστασίας. Κατ' εξαίρεση, η προσέγγιση σε συγκεκριμένη ζώνη κοντά στο ναυάγιο του πλοίου «Παναγιώτης» επιτρέπεται μόνο σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και παροχής βοήθειας.

Αυστηροί περιορισμοί ισχύουν και από τη θάλασσα, καθώς απαγορεύεται η αγκυροβολία ή η προσέγγιση οποιουδήποτε πλωτού μέσου σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων από την ακτογραμμή του όρμου, ενώ δεν επιτρέπεται ούτε η κολύμβηση στη θαλάσσια περιοχή που ορίζεται από τα δύο άκρα του κόλπου.

Τα μέτρα ισχύουν έως τις 31 Οκτωβρίου 2026 και έχουν ληφθεί για την προστασία των επισκεπτών λόγω της επικινδυνότητας της περιοχής. Για τους παραβάτες προβλέπονται διοικητικές κυρώσεις, ανεξάρτητα από τυχόν ποινικές ή αστικές ευθύνες.

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