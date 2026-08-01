Δήμος Αγίου Νικολάου: «Πυρετός» εργασιών ενόψει Δεκαπενταύγουστου

Ο Δήμος Αγίου Νικολάου, μέσω της Υπηρεσίας Πρασίνου, Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, συνεχίζει με εντατικούς ρυθμούς τις εργασίες στις δημοτικές κοινότητες, ενόψει της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου και της αυξημένης επισκεψιμότητας που αναμένεται τις ημέρες του Δεκαπενταύγουστου.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού που έχει καταρτιστεί, πραγματοποιούνται παρεμβάσεις καθαριότητας και ευπρεπισμού κοινόχρηστων χώρων, φροντίδας του πρασίνου, καθώς και έλεγχοι και εργασίες στον δημοτικό ηλεκτροφωτισμό, με στόχο την καλύτερη δυνατή προετοιμασία των κοινοτήτων και την ομαλή διεξαγωγή των θρησκευτικών και εορταστικών εκδηλώσεων.

Οι παρεμβάσεις υλοποιούνται σε μια ιδιαίτερα απαιτητική χρονική περίοδο, κατά την κορύφωση της τουριστικής κίνησης, οπότε και οι ανάγκες σε καθαριότητα και συντήρηση των κοινόχρηστων χώρων είναι σημαντικά αυξημένες.

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Παράλληλα, η Υπηρεσία καλείται να ανταποκριθεί στις αυξημένες αυτές απαιτήσεις με σημαντικές ελλείψεις σε ανθρώπινο δυναμικό, οι οποίες συνδέονται και με τη δυσκολία εξεύρεσης και προσέλκυσης προσωπικού. Παρά τις υφιστάμενες δυσκολίες, καταβάλλεται συστηματική προσπάθεια για την κάλυψη των αναγκών και τη διατήρηση της εύρυθμης λειτουργίας των υπηρεσιών.

Η Δημοτική Αρχή εκφράζει τις ευχαριστίες της προς το σύνολο των εργαζομένων της Υπηρεσίας Πρασίνου, Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού για την υπευθυνότητα, τη συνέπεια και την καθημερινή συμβολή τους στην προσπάθεια αυτή.

Το προσωπικό της Υπηρεσίας θα βρίσκεται κανονικά στις θέσεις του και το Σάββατο, προκειμένου να συνεχιστούν οι αναγκαίες εργασίες και να διασφαλιστεί ότι οι δημοτικές κοινότητες θα είναι κατάλληλα προετοιμασμένες για την υποδοχή κατοίκων, επισκεπτών και πιστών.

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Με συντονισμό, συνέπεια και σεβασμό στον δημόσιο χώρο, ο Δήμος Αγίου Νικολάου συνεχίζει την καθημερινή προσπάθεια για τη φροντίδα και την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων.

Ευχόμαστε σε όλες και όλους καλή Παναγιά, με υγεία και κάθε καλό.

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