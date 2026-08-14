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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βαθμολογία UEFA: Η Ελλάδα έχασε έδαφος στην μάχη για την 10η θέση

βαθμολογια ουεφα
clock 05:30 | 14/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο ΠΑΟΚ γνώρισε ήττα-αποκλεισμό από την Άντερλεχτ στον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, με τον Δικέφαλο να μην φέρνει κάποιο βαθμό στην Ελλάδα.

Έτσι, η χώρας μας έχασε αρκετό έδαφος στην μάχη για την 10η θέση, που δίνει απευθείας εισιτήριο για την League Phase του Champions League, με την Τσεχία και την Πολωνία να ξεμακραίνουν.

Στις επόμενες δύο εβδομάδες θα χρειαστεί να δώσουν μεγάλες μάχες οι ομάδες μας πρωτίστως για να παραμείνει το 5/5.

Με την ήττα του ΠΑΟΚ η Ελλάδα έμεινε στους 41.512 βαθμούς και είδε να ανοίγει η διαφορά τόσο από την 9η Τουρκία, που πήγε στους 47.975, όσο και από Πολωνία και Τσεχία. Οι Πολωνοί προσπέρασαν τους Τσέχους έχοντας πια 44.225 έναντι 44.025. Αμφότεροι δεν μετρούν κάποια απώλεια για την ώρα, όπως και η Ελλάδα.

Στα αποτελέσματα της βραδιάς που μας ενδιέφεραν, η Μπεσίκτας επικράτησε με 1-0 της Χράντεκ Κράλοβε και την έστειλε στον Παναθηναϊκό. Κομβικό αυτό το ζευγάρι, αφού εάν περάσουν οι «πράσινοι», αφήνουν τους Τσέχους με έναν εκπρόσωπο λιγότερο. Η άλλη τσέχικη ομάδα, η Γιάμπλονετς, επιβλήθηκε με 2-1 της ΡΦΣ και πέρασε στα playoffs του Conference League.

Οι Πολωνοί πήραν βαθμούς τόσο από την Γκόρνικ, με το 1-1 απέναντι στην Φερεντσβάρος, όσο και από τη Ράκοφ. Με γκολ του Σβάρνα επικράτησε η τελευταία 1-0 εκτός έδρας της Χάμαρμπι και πέρασε στα playoffs του Conference League, όπου θα βρεθεί και η αποκλεισμένη από τη Φερεντσβάρος Γκόρνικ.

Όσο για τη Δανία, η οποία μας κυνηγάει, πανηγύρισε νίκες τόσο της Μίντιλαντ με 3-2 επί της Μποέμιανς όσο και την Νόρτζελαντ με 5-0 επί της Βαλούρ. Οι δύο δανέζικες ομάδες πέρασαν στα playoffs του Conference League.

 

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