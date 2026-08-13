Bumble: Καταργείται ο κανόνας που επέτρεπε μόνο στις γυναίκες να κάνουν την πρώτη κίνηση

Μια από τις βασικότερες διαφορές του Bumble από τις υπόλοιπες εφαρμογές γνωριμιών αποτελεί πλέον παρελθόν. Η πλατφόρμα ανακοίνωσε ότι οι άνδρες θα μπορούν πλέον να στέλνουν πρώτοι μήνυμα στις γυναίκες, καταργώντας τον κανόνα πάνω στον οποίο είχε χτίσει σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητά της από την ίδρυσή της το 2014.

Η αλλαγή τίθεται άμεσα σε ισχύ, σύμφωνα με την εταιρεία. Παράλληλα, οι χρήστες θα έχουν πλέον 72 ώρες για να απαντήσουν στο πρώτο μήνυμα, αντί για τις 24 ώρες που ίσχυαν μέχρι σήμερα.

Το Bumble έγινε γνωστό ακριβώς επειδή, στις ετεροφυλόφιλες γνωριμίες, έδινε αποκλειστικά στις γυναίκες τη δυνατότητα να ξεκινήσουν τη συνομιλία μετά από ένα «match». Πλέον, αυτός ο περιορισμός καταργείται.







Σχεδόν 2 στις 3 γυναίκες θέλουν να στέλνουν πρώτοι οι άνδρες



Η απόφαση δεν ελήφθη τυχαία. Σύμφωνα με στοιχεία που δημοσιοποίησε το Bumble, σχεδόν τα δύο τρίτα των γυναικών που συμμετείχαν σε έρευνα της εφαρμογής δήλωσαν ότι προτιμούν να στέλνει ο άνδρας το πρώτο μήνυμα.

Η ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας, Γουίτνεϊ Γουλφ Χερντ, υποστήριξε ότι η αρχική ιδέα του «women make the first move» ήταν ριζοσπαστική όταν παρουσιάστηκε, αλλά οι ανάγκες των χρηστών έχουν αλλάξει.

«Παρότι το να κάνουν οι γυναίκες την πρώτη κίνηση ήταν μια ριζοσπαστική ιδέα, το να βάζουμε τις γυναίκες πρώτες δεν σήμαινε ποτέ ότι επιβάλλουμε έναν και μοναδικό τρόπο σύνδεσης», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η κοινότητα του Bumble ζητά πλέον «περισσότερη ευελιξία, λιγότερη πίεση και περισσότερες ευκαιρίες για πραγματικές, ουσιαστικές γνωριμίες», σύμφωνα με το NBC News.

Από τις 24 στις 72 ώρες



Σημαντική είναι και η δεύτερη αλλαγή που ανακοίνωσε η πλατφόρμα. Το χρονικό περιθώριο για την απάντηση στο πρώτο μήνυμα τριπλασιάζεται, από 24 σε 72 ώρες.

Περισσότεροι από τους μισούς χρήστες που συμμετείχαν στις έρευνες της εταιρείας δήλωσαν ότι προτιμούν να έχουν περισσότερο χρόνο για να απαντήσουν.







«Οι άνθρωποι είναι πιο απασχολημένοι από ποτέ και ουσιαστικές ευκαιρίες για σύνδεση συχνά χάνονται εξαιτίας του timing και όχι λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος», ανέφερε η εταιρεία.

Για τους ομοφυλόφιλους χρήστες δεν υπήρχε ο ίδιος περιορισμός ως προς το ποιος μπορούσε να στείλει πρώτος μήνυμα.

Η αλλαγή έρχεται σε δύσκολη περίοδο για τις εφαρμογές γνωριμιών



Η εγκατάλειψη του χαρακτηριστικότερου κανόνα του Bumble έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η αγορά των dating apps αντιμετωπίζει επιβράδυνση, ενώ υπάρχουν πληροφορίες ότι η εταιρεία εξετάζει ακόμη και το ενδεχόμενο πώλησής της.

Το Bumble απέλυσε πέρυσι περίπου το 30% του προσωπικού του παγκοσμίως, στο πλαίσιο περικοπής δαπανών.

Τόσο το Bumble όσο και το ανταγωνιστικό Tinder έχουν καταγράψει τα τελευταία χρόνια διαδοχικές μειώσεις στον αριθμό των χρηστών που πληρώνουν για τις υπηρεσίες τους, ενώ έχουν δεχθεί πιέσεις στα έσοδα και στις χρηματιστηριακές τους επιδόσεις.

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε εάν οι νέες αλλαγές συνδέονται με τις ευρύτερες επιχειρηματικές πιέσεις.

Για το Bumble, πάντως, η κατάργηση του κανόνα αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία του: δώδεκα χρόνια μετά την κυκλοφορία του, το dating app εγκαταλείπει το χαρακτηριστικό που το έκανε να ξεχωρίζει από τον ανταγωνισμό.

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