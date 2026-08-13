Αρχαιολογικός χώρος Τυλίσου: Μια ξεχωριστή μουσική βραδιά Jazz κάτω από την πανσέληνο

Ο αρχαιολογικός χώρος Τυλίσου θα γεμίσει με ήχους τζαζ το βράδυ της Παρασκευής 28 Αυγούστου, σε μια ιδιαίτερη εκδήλωση που συνδέει τη μουσική με την ιστορία, τον πολιτισμό και το μήνυμα για την οδική ασφάλεια.

Η εκδήλωση «Jazz από τη Γη στη Σελήνη» θα πραγματοποιηθεί με αφορμή την πανσέληνο του Αυγούστου, με ώρα έναρξης στις 21:00 και ελεύθερη είσοδο για το κοινό.

Πρόκειται για έναν θεσμό που συνεχίζεται για ακόμη μία χρονιά, καθώς το μουσικό ταξίδι στον αρχαιολογικό χώρο της Τυλίσου ξεκίνησε τον Αύγουστο του 2011. Από τότε, κάθε χρόνο, η πανσέληνος του Αυγούστου γίνεται η αφορμή για μια ξεχωριστή συνάντηση μουσικής και πολιτισμού.

Η φετινή βραδιά θα κινηθεί μουσικά από την κλασική έως τη σύγχρονη τζαζ, δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα όπου οι μελωδίες θα συναντήσουν το φως της σελήνης και το ιδιαίτερο σκηνικό του αρχαιολογικού χώρου.

Στη μουσική συνάντηση συμμετέχουν ο Δημήτρης Τσάκας στο σαξόφωνο, ο Yoel Soto στο ηλεκτρικό μπάσο, ο Σωτήρης Λεμονίδης στα πλήκτρα, ο Γιάννης Παπαδούλης στα τύμπανα και η Αναστασία Κωνσταντινίδου στη φωνή.

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Πέρα από το μουσικό της χαρακτήρα, η εκδήλωση έχει και ένα ιδιαίτερα σημαντικό κοινωνικό μήνυμα. Όπως κάθε χρόνο, είναι αφιερωμένη στον Κώστα Κουβίδη και σε όλα τα θύματα των τροχαίων εγκλημάτων.

Μέσα από τη μουσική, οι διοργανωτές επιδιώκουν να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους στην άσφαλτο και παράλληλα να ενισχύσουν το μήνυμα για την πρόληψη των τροχαίων συγκρούσεων.

Το μήνυμα της διοργάνωσης είναι σαφές: τα τροχαία δεν είναι «ατυχήματα» και η πρόληψή τους αποτελεί ευθύνη τόσο της Πολιτείας όσο και των πολιτών.

Τη διοργάνωση έχουν ο Πολιτιστικός Σύλλογος Τυλίσου, το «You Are What U Do – Κώστας Κουβίδης», το SOS Τροχαία Εγκλήματα, η Αρχαιολογική Υπηρεσία Ηρακλείου και ο Δήμος Μαλεβιζίου.

Έτσι, την Παρασκευή 28 Αυγούστου, η Τύλισος θα γίνει για ακόμη μία φορά σημείο συνάντησης της μουσικής, της ιστορίας και της κοινωνικής ευαισθητοποίησης, σε μια βραδιά όπου η τζαζ θα ταξιδέψει «από τη Γη στη Σελήνη», κάτω από το φως της αυγουστιάτικης πανσελήνου.

Ώρα έναρξης: 21:00 – Είσοδος ελεύθερη.

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