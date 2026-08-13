Νέο ρεκόρ στην επιβατική κίνηση: Άνοδος σε Ηράκλειο και Σητεία

Ανοδικά κινήθηκε η επιβατική κίνηση στα αεροδρόμια της ΥΠΑ το πρώτο επτάμηνο του 2026, καταγράφοντας αύξηση 5,1% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025.
Συνολικά, στα 24 αεροδρόμια της ΥΠΑ διακινήθηκαν 6.990.875 επιβάτες, έναντι 6.653.887 πέρυσι.
Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η κίνηση στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, το οποίο και τον Ιούλιο παρέμεινε στην πρώτη θέση μεταξύ των αεροδρομίων της ΥΠΑ. Μόνο τον συγκεκριμένο μήνα διακίνησε 1.750.263 επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 3,3% σε σχέση με τον Ιούλιο του 2025.
Στο ίδιο ανοδικό κλίμα κινήθηκε και το αεροδρόμιο Σητείας, επιβεβαιώνοντας τη σταθερά αυξανόμενη ζήτηση για αεροπορικές συνδέσεις με την ανατολική Κρήτη.
Σε επίπεδο χώρας, η επιβατική κίνηση στα 39 αεροδρόμια που εξυπηρετούν εμπορικές πτήσεις αυξήθηκε κατά 4,9%, φτάνοντας σχεδόν τα 47 εκατ. επιβάτες στο επτάμηνο.
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