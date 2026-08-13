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ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Λέιζερ εναντίον κουνουπιών: Η νέα τεχνολογία με τεχνητή νοημοσύνη που εντυπωσιάζει την Κίνα

κουνούπια
clock 17:36 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μια πρωτοποριακή φορητή συσκευή που χρησιμοποιεί λέιζερ για την εξουδετέρωση κουνουπιών έχει προκαλέσει μεγάλο ενδιαφέρον στην Κίνα, έπειτα από βίντεο που παρουσιάζουν τη λειτουργία της στην Αυτόνομη Νομαρχία Αλτάι.

Η συσκευή αναπτύχθηκε από την Photon Matrix, εταιρεία με έδρα το Τσανγκζού, και βασίζεται σε έναν συνδυασμό αισθητήρων LiDAR, τεχνητής νοημοσύνης και τεχνολογίας οπτικής αναγνώρισης. Μέσω αυτών των συστημάτων μπορεί να εντοπίζει τα κουνούπια και να ενεργοποιεί αυτόματα το λέιζερ για την εξουδετέρωσή τους.

κουνούπια

Σύμφωνα με την εταιρεία, η αναγνώριση ενός κουνουπιού και η ενεργοποίηση του λέιζερ πραγματοποιούνται σε περίπου 3 χιλιοστά του δευτερολέπτου, ενώ η συσκευή μπορεί να εντοπίζει στόχους σε απόσταση έως και 6 μέτρων. Έτσι, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σπίτια, αυλές, αλλά και σε εξωτερικούς χώρους, όπως κατά τη διάρκεια του κάμπινγκ.

Σημαντικό στοιχείο αποτελεί και η ασφάλεια. Το σύστημα είναι σχεδιασμένο ώστε να διακόπτει αυτόματα την εκπομπή του λέιζερ όταν ανιχνεύσει την παρουσία ανθρώπου στην περιοχή λειτουργίας του, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο έκθεσης.

Η Photon Matrix αναφέρει ακόμη ότι η συσκευή έχει παρουσιάσει αυξημένη ζήτηση και σε αγορές του εξωτερικού. Η συγκεκριμένη τεχνολογία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του τρόπου με τον οποίο η τεχνητή νοημοσύνη και οι σύγχρονοι αισθητήρες χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων λύσεων στην αντιμετώπιση των κουνουπιών.

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