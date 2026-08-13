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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους ο 21χρονος για την υπόθεση ναρκωτικών - Απολογείται την Παρασκευή ο 26χρονος

δικαστήριο Χανιά
clock 15:55 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 21χρονος φοιτητής στα Χανιά, ο οποίος κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία και διακίνηση ναρκωτικών.

Μετά την πολύωρη απολογία του, του επιβλήθηκαν απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και εγγύηση 7.000 ευρώ. Ο ίδιος αρνήθηκε ότι συμμετείχε σε οργανωμένη διακίνηση, ενώ παραδέχθηκε τη χρήση ουσιών.

Στο μεταξύ, την Παρασκευή απολογείται ο 26χρονος Φινλανδός, ο οποίος συνελήφθη για την ίδια υπόθεση. Στο δωμάτιό του είχαν εντοπιστεί 132,3 γραμμάρια tusi, 109,8 γραμμάρια κάνναβης, 2.650 ευρώ, ζυγαριά και υλικά συσκευασίας.

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