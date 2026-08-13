Ριπές άνω των 100 χλμ./ώρα στην Κρήτη το επόμενο 48ώρο - Οι πιο επικίνδυνες ώρες

Ριπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα αναμένονται σήμερα και αύριο, Παρασκευή (14/08), με τους βοριάδες να εξασθενούν από την προσεχή Κυριακή, σύμφωνα με τους μετεωρολόγους. Αττική, Βοωτία, Εύβοια, Κρήτη, αλλά και Άνδρος θα βρεθούν στο επίκεντρο των θυελλωδών ανέμων για το επόμενο 48ωρο.

Σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα υψηλής ανάλυσης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, οι ριπές κατά τόπους αναμένεται να ξεπεράσουν πρόσκαιρα τα 100 χλμ/ώρα στο Αιγαίο, στην Κρήτη και στην Ανατολική Στερεά, περιλαμβανομένης της Αττικής.

Στους χάρτες των εικόνων 1 και 2 παρουσιάζονται ενδεικτικά οι μέγιστες ριπές ανέμου που αναμένονται το μεσημέρι της Πέμπτης 13/08 και της Παρασκευής 14/08 στην Ανατολική Στερεά και Πελοπόννησο και στις Βορειοδυτικές Κυκλάδες. Όπως φαίνεται σε αυτούς, την Πέμπτη 13/08 οι ριπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χλμ/ώρα στα νοτιοδυτικά τμήματα του νομού Βοιωτίας, στα βόρεια τμήματα του νομού Αττικής, στη Δίρφη (ορεινά Εύβοιας) και στα νότια τμήματα του Νομού Ευβοίας. Την Παρασκευή 14/08, ριπές άνω των 100 χλμ/ώρα αναμένονται στην Νότια Εύβοια και στην Νοτιοδυτική Άνδρο.

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Σημειώνεται, ότι ισχυρές ριπές, ενδεχομένως άνω των 100 χλμ /ώρα, αναμένονται και σε άλλες περιοχές του Αιγαίου και της Κρήτης.

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