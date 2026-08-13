Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Η εκπληκτική Άρτεμις Βασιλάκη κατέρριψε πανελλήνιο ρεκόρ 16 ετών και πέρασε στον τελικό των 1500μ ελεύθερο! (video)

Συγκλονιστική εμφάνιση από την Άρτεμις Βασιλάκη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα κολύμβησης του Παρισιού, με την Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια να γράφει ακόμη μία χρυσή σελίδα στην καριέρα της.

Η Βασιλάκη πραγματοποίησε εξαιρετική κούρσα στον προκριματικό των 1.500μ. ελεύθερο, τερματίζοντας δεύτερη στη σειρά της και σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ γυναικών με χρόνο 16:13.81. Η επίδοση αυτή κατέρριψε το 16:20.11 της Μαριάννας Λυμπερτά, το οποίο κρατούσε από το 2010.

Η 20χρονη αθλήτρια του Τρίτωνα Ηρακλείου επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Με το νέο πανελλήνιο ρεκόρ εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό των 1.500μ.H 20χρονη κολυμβήτρια τερμάτισε δεύτερη στη σειρά της με το εκπληκτικό 16:13.81 και πέρασε ως τέταρτη στον τελικό, που είναι προγραμματισμένος το βράδυ της Παρασκευής (14/8, 20:56), έχοντας την τέταρτη καλύτερη επίδοση των προκριματικών και πλέον κοιτάζει με αξιώσεις ακόμη και το βάθρο.

Η επιτυχία αυτή έρχεται να προστεθεί σε μια εντυπωσιακή πορεία που έχει διαγράψει τα τελευταία χρόνια η νεαρή κολυμβήτρια. Μόλις το 2025, η Βασιλάκη είχε αναδειχθεί πρωταθλήτρια Ευρώπης Κ23 στα 1.500μ. ελεύθερο, κατακτώντας το χρυσό μετάλλιο στο Σαμορίν με 16:22.20 και καταρρίπτοντας τότε το δικό της πανελλήνιο ρεκόρ Νέων Γυναικών.

Στο Παρίσι, όμως, η Άρτεμις δείχνει ότι το ταβάνι της βρίσκεται ακόμη πιο ψηλά. Η μεγάλη απόσταση αποτελεί πλέον το αγώνισμα όπου η Ηρακλειώτισσα πρωταθλήτρια πρωταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με τις επιδόσεις της να επιβεβαιώνουν τη σταθερή αγωνιστική της άνοδο.

Το ενδιαφέρον πλέον στρέφεται στον τελικό των 1.500μ. ελεύθερο, όπου η Βασιλάκη θα διεκδικήσει μια θέση στο βάθρο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος.

Η Κρήτη, και ιδιαίτερα το Ηράκλειο, παρακολουθεί με υπερηφάνεια την προσπάθειά της, καθώς η Άρτεμις Βασιλάκη συνεχίζει να ανεβάζει ψηλά τη σημαία της ελληνικής και κρητικής κολύμβησης.

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