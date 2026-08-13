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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Θλίψη στο Λιμενικό - "Έφυγε" νωρίς ο Γιάννης Μαγριπλής

Γιάννης Μαγριπλής
clock 12:02 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 52 ετών, ο λιμενικός Γιάννης Μαγριπλής, ένας άνθρωπος που για πολλά χρόνια υπηρέτησε με συνέπεια και αφοσίωση στο Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.

Ο Γιάννης Μαγριπλής υπηρέτησε επί σειρά ετών στο Λιμενικό Σώμα, ενώ είχε υπηρετήσει και στο σκάφος 119, έχοντας αφήσει το δικό του αποτύπωμα στους συναδέλφους και στους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκε. Είχε υπηρηρετήσει και στην Λέρο ως μάχιμος Λιμενικός. 

Το τελευταίο διάστημα έδινε τη δική του δύσκολη μάχη με σοβαρό πρόβλημα υγείας. Δυστυχώς, δεν κατάφερε να βγει νικητής. Η είδηση της απώλειάς του σκόρπισε θλίψη στους συναδέλφους του και σε όσους τον γνώρισαν μέσα από την πολυετή υπηρεσία του.

Άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του μιλούν για έναν αξιοπρεπή, εργατικό και συνεπή άνθρωπο, που τίμησε τη στολή που φόρεσε και την υπηρεσία στην οποία αφιέρωσε σημαντικό κομμάτι της ζωής του.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο, στις 3 το μεσημέρι, στον παλαιό μικρό ναό του Αγίου Μηνά στο Ηράκλειο.

Δείτε την ανάρτηση του Προέδρου της Ένωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Ανατολικής Κρήτης, Γιώργου Σφακιανάκη:

ψχ

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