ΠΑΟΚ: Μεγάλη μάχη στις Βρυξέλλες για την πρόκριση κόντρα στην Άντερλεχτ

ε στόχο να ανατρέψει το εις βάρος του 1-0 της Τούμπας και να πάρει το εισιτήριο για τα Play Off του Europa League, ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται απόψε στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» καλείται να κάνει το αποφασιστικό βήμα στο «Lotto Park», γνωρίζοντας πως μόνο η νίκη με τουλάχιστον δύο γκολ διαφορά στην κανονική διάρκεια θα του χαρίσει απευθείας την πρόκριση. Η αναμέτρηση είναι προγραμματισμένη για τις 21:30 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN.

Η αποστολή του Ραζβάν Λουτσέσκου γίνεται ακόμη πιο δύσκολη από την απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια. Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός δεν ταξίδεψε με την υπόλοιπη ομάδα στις Βρυξέλλες, καθώς προέκυψε προσωπικό ζήτημα, και έτσι δεν θα βρίσκεται στη διάθεση του προπονητή του για τη μεγάλη ρεβάνς.

Η απουσία του Κωνσταντέλια αποτελεί σημαντικό πλήγμα για τον ΠΑΟΚ, ιδιαίτερα σε ένα παιχνίδι στο οποίο οι «ασπρόμαυροι» χρειάζονται δημιουργία, ένταση και λύσεις απέναντι σε μια Άντερλεχτ που έχει το προβάδισμα από το πρώτο παιχνίδι.

Σε περίπτωση πρόκρισης στα Play Off του Europa League, ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει την Καϊράτ Αλμάτι , ενώ παράλληλα θα έχει εξασφαλίσει τη συμμετοχή του σε League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Αντίθετα, σε περίπτωση αποκλεισμού από την Άντερλεχτ, ο «Δικέφαλος» θα συνεχίσει στα Play Off του Conference League, όπου θα αντιμετωπίσει τη Νορβηγική Μπραν.

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