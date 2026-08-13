Εντοπίστηκε σορός άνδρα στον Ισθμό της Κορίνθου

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Σορός άνδρα εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας του Ισθμού της Κορίνθου, το πρωί της Πέμπτης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η σορός εντοπίστηκε από ιδιώτη στη θαλάσσια περιοχή της Διώρυγας Ισθμού Κορίνθου και ανασύρθηκε από ιδιωτικό σκάφος, στο οποίο επέβαινε στέλεχος του Λιμενικού.

Στη συνέχεια, η σορός παρελήφθη από ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες ο άνδρας βρέθηκε στη θάλασσα, ενώ είναι σε εξέλιξη οι έρευνες για την ταυτοποίησή του.

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