«Παραλίγο να πεθάνουμε»: Βυτιοφόρο στο αντίθετο ρεύμα πέρασε ξυστά από μηχανή (βίντεο)

Ένα σοκαριστικό περιστατικό καταγράφηκε σε δρόμο της επαρχίας, όταν οδηγός μοτοσικλέτας βρέθηκε αντιμέτωπος με βυτιοφόρο που κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα. Η στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα που ήταν τοποθετημένη στο κράνος του αναβάτη και στη συνέχεια αναρτήθηκε στα social media.

Ο μοτοσικλετιστής κινούνταν κανονικά όταν, σε σημείο όπου ο δρόμος έκανε στροφή, αντίκρισε ξαφνικά το φορτηγό να κατευθύνεται προς το μέρος του. Το βυτιοφόρο είχε περάσει στην απέναντι λωρίδα, επιχειρώντας προσπέραση, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση.

Χωρίς σχεδόν καθόλου χρόνο για αντίδραση, ο οδηγός της μηχανής έκανε απότομο ελιγμό προς την άκρη του οδοστρώματος. Το βυτιοφόρο πέρασε ξυστά από τη μοτοσικλέτα, με τον αναβάτη να συνειδητοποιεί ότι μόλις είχε αποφύγει μια πιθανώς τραγική σύγκρουση.

«Πω πω πω, τι κάνει ρε. Παραλίγο να πεθάνουμε», ακούγεται να λέει έντρομος αμέσως μετά την επικίνδυνη στιγμή.

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