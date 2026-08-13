Ηράκλειο: Έφηβος "γαστρονομικός τρομοκράτης" ...αδειάζει τα ψυγεία ψητοπωλείων!!

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Αν νομίζατε ότι η κίνηση στους δρόμους του Ηρακλείου ή η εύρεση πάρκινγκ στο κέντρο είναι τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, πλανάσθε πλάνην οικτράν.

Ο νέος τρόμος της τοπικής εστίασης δεν φοράει κουκούλα, αλλά κρατάει smartphone, έχει εφηβική φωνή που σπάει, προσποιούμενος ενήλικα και συχνάζει στα αστικά λεωφορεία.

Τις τελευταίες ημέρες, ένας νεαρός «γαστρονομικός τρομοκράτης» έχει βάλει σκοπό να τρελάνει τα σουβλατζίδικα και τις πιτσαρίες της πόλης.

Η μέθοδος; Απλή, παραδοσιακή και άκρως εκνευριστική: Τηλεφωνικές φάρσες με παραγγελίες-μαμούθ σε διευθύνσεις που υπάρχουν μόνο στη φαντασία του ή, στην καλύτερη περίπτωση, στη μέση κάποιου χωραφιού.

Το highlight της υπόθεσης, ωστόσο, παίχτηκε μέσα σε αστικό λεωφορείο.

Το λεωφορείο τίγκα στον κόσμο, ο οδηγός να παλεύει με το τιμόνι, και στο βάθος ένας πιτσιρικάς, με το ύφος διευθύνοντος συμβούλου της Google, να δίνει οδηγίες για «πολλά πιτόγυρα απ' όλα, για πίτσες - γίγας σπέσιαλ και άφθονα λίτρα γνωστού αναψυκτικού, σε ανύπαρκτη οδό !!

Οι υπόλοιποι επιβάτες, δεν εκτίμησαν το "επιχειρηματικό του δαιμόνιο."

Βλέποντας το ντελίριο των παραγγελιών, κατάλαβαν ότι ο νεαρός δεν τάιζε κανέναν λόχο, αλλά απλώς άδειαζε τα ψυγεία των ντόπιων καταστηματαρχών.

Η Αστυνομία στο τηλέφωνο

Η ζωντανή μετάδοση έλαβε τέλος όταν οι πολίτες, με συνοπτικές διαδικασίες, αποφάσισαν να κάνουν τη δική τους «παραγγελία» στην Άμεση Δράση. Αναγνώστης του ekriti.gr ενημέρωσε τηλεφωνικά την αστυνομία για την δράση του νεαρού φαρσέρ.

Στην περίπτωση που συλληφθεί ο νεαρός αναγκαστικά θ' "αλλάξει το μενού του", ενώ οι γονείς του μάλλον θα χρειαστεί να πληρώσουν τον λογαριασμό για όλες τις παραγγελίες που δεν παραδόθηκαν ποτέ!

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