Η Παρί λύγισε την Άστον Βίλα και σήκωσε ξανά το Super Cup (βίντεο)

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το UEFA Super Cup, επικρατώντας με 2-1 της Άστον Βίλα στον μεγάλο τελικό που πραγματοποιήθηκε στη Red Bull Arena του Σάλτσμπουργκ.

Οι Παριζιάνοι πήραν το προβάδισμα στο 20ο λεπτό, όταν ο Κβίτσα Κβαρατσχέλια με εξαιρετική ατομική ενέργεια και δυνατό τελείωμα έγραψε το 1-0.

Η Βίλα, ωστόσο, δεν φοβήθηκε την πρωταθλήτρια Ευρώπης και δημιούργησε αρκετές ευκαιρίες, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον μόλις 17 ετών Μπράιαν Μάντζο.



Ο νεαρός επιθετικός, αφού προηγουμένως είχε απειλήσει επανειλημμένα και σημαδέψει το δοκάρι, δικαιώθηκε στο 45'. Μετά τη σέντρα του ΜακΓκιν, νίκησε τον Πάτσο στη μονομαχία και από δύσκολη γωνία έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1, γράφοντας παράλληλα ιστορία ως ο νεαρότερος σκόρερ σε τελικό Super Cup.





Στην ανάπαυλα ο Λουίς Ενρίκε έριξε στη μάχη τον Ουσμάν Ντεμπελέ και η συγκεκριμένη κίνηση αποδείχθηκε καθοριστική. Στο 61' ο Γάλλος πέρασε εξαιρετική μπαλιά στον Ντεζιρέ Ντουέ, εκείνος πλάσαρε τον Μπιζό και σκόραρε. Αρχικά σηκώθηκε η σημαία για οφσάιντ, όμως το VAR έδειξε ότι ο Μάτι Κας κάλυπτε τον Ντουέ και το 2-1 μέτρησε κανονικά.





Η Βίλα δεν εγκατέλειψε τη μάχη. Ο Χέμινγκς βρέθηκε σε εξαιρετική θέση στο 69', όμως σημάδεψε τον Σαφόνοφ, ενώ οι Άγγλοι συνέχισαν να ψάχνουν την ισοφάριση μέχρι το τέλος. Η Παρί, πάντως, διαχειρίστηκε το προβάδισμά της και κράτησε το 2-1 μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Έτσι, η νέα ευρωπαϊκή σεζόν ξεκινά με την Παρί Σεν Ζερμέν να σηκώνει ξανά κούπα. Η γαλλική ομάδα επιβεβαίωσε τη δυναμική της και έστειλε από νωρίς μήνυμα ότι και στη νέα αγωνιστική περίοδο θα βρίσκεται στο επίκεντρο των μεγάλων ευρωπαϊκών διοργανώσεων.