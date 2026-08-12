Η απονομή του Super Cup στον ΟΦΗ – Η Κρήτη πανηγυρίζει δεύτερο τρόπαιο μέσα σε 4 μήνες (βίντεο)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Μετά από έναν συγκλονιστικό τελικό απέναντι στην ΑΕΚ, ο ΟΦΗ σήκωσε για πρώτη φορά στην ιστορία του το Super Cup Ελλάδας, γράφοντας ακόμη μία χρυσή σελίδα στην ιστορία του συλλόγου.

Το 2-2 της κανονικής διάρκειας οδήγησε τις δύο ομάδες στη διαδικασία των πέναλτι. Εκεί, οι Κρητικοί έδειξαν ψυχραιμία και αποφασιστικότητα και επικράτησαν με 5-4, με τον Νίκο Χριστογεώργο να αποκρούει το πέναλτι του Βάργκα και να γίνεται ένας από τους μεγάλους πρωταγωνιστές της βραδιάς.

Η στιγμή της απονομής

Με το τελευταίο πέναλτι να καταλήγει στα δίχτυα, το Παγκρήτιο Στάδιο μετατράπηκε σε ένα τεράστιο ασπρόμαυρο πανηγύρι. Οι ποδοσφαιριστές του ΟΦΗ έγιναν ένα κουβάρι στον αγωνιστικό χώρο, ενώ οι φίλαθλοι στις εξέδρες πανηγύριζαν έναν ακόμη ιστορικό τίτλο.Λίγα λεπτά αργότερα, ξεκίνησε η τελετή της απονομής.

Οι παίκτες ανέβηκαν στο ειδικά διαμορφωμένο βάθρο, μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο του ΟΦΗ. Τα μετάλλια πέρασαν στον λαιμό των πρωταγωνιστών της μεγάλης επιτυχίας και, όταν έφτασε η ώρα για την κούπα, η ένταση κορυφώθηκε.

Ο αρχηγός του ΟΦΗ και MVP του τελικού Θανάσης Ανδρούτσος σήκωσε το τρόπαιο ψηλά και το πανηγύρι άναψε στις ασπρόμαυρες εξέδρες.

Δεύτερο τρόπαιο μέσα σε λίγους μήνες

Η επιτυχία αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία καθώς ο ΟΦΗ πρόσθεσε το Super Cup στο Κύπελλο Ελλάδας που είχε κατακτήσει την περασμένη σεζόν. Έτσι, μέσα σε λίγους μήνες οι Κρητικοί πανηγυρίζουν δύο σημαντικούς τίτλους.

Το Παγκρήτιο έγινε το επίκεντρο των πανηγυρισμών. Παίκτες, τεχνικό επιτελείο και φίλαθλοι πανηγύρισαν μαζί, σε μια στιγμή που επιβεβαίωσε ότι ο ΟΦΗ έχει πλέον επιστρέψει δυναμικά στο προσκήνιο του ελληνικού ποδοσφαίρου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Ο εκπληκτικός ΟΦΗ κατέκτησε το Super Cup, 5-4 την πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα πέναλτι