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ΚΡΗΤΗ

Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους ήρωες του Καμαρακίου στο Γωνιανό Φαράγγι

Γωνιανό Φαράγγι
clock 20:39 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Την μνήμη των εκτελεσθέντων κατοίκων του Καμαρακίου και περιχώρων θα τιμήσουν το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο εκπολιτιστικός σύλλογος Καμαρακίου. 

Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο του Γωνιανού φαραγγιού στο Μνημείο Πεσόντων το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου.

Το πρόγραμμα της τελετής: 

11.00 Επιμνημόσυνη Δέηση 

11.10 Χαιρετισμός Εκπροσώπου Δήμου Μαλεβιζίου 

11.20 Καταθέσεις στεφάνων – Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος

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Εκδήλωση Μνήμης Δήμος Μαλεβιζίου
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