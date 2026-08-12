Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους ήρωες του Καμαρακίου στο Γωνιανό Φαράγγι

Την μνήμη των εκτελεσθέντων κατοίκων του Καμαρακίου και περιχώρων θα τιμήσουν το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο εκπολιτιστικός σύλλογος Καμαρακίου.
Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο του Γωνιανού φαραγγιού στο Μνημείο Πεσόντων το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου.
Το πρόγραμμα της τελετής:
11.00 Επιμνημόσυνη Δέηση
11.10 Χαιρετισμός Εκπροσώπου Δήμου Μαλεβιζίου
11.20 Καταθέσεις στεφάνων – Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος
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