Εκδήλωση τιμής και μνήμης για τους ήρωες του Καμαρακίου στο Γωνιανό Φαράγγι

Την μνήμη των εκτελεσθέντων κατοίκων του Καμαρακίου και περιχώρων θα τιμήσουν το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου ο Δήμος Μαλεβιζίου και ο εκπολιτιστικός σύλλογος Καμαρακίου.



Η τελετή θα πραγματοποιηθεί στην είσοδο του Γωνιανού φαραγγιού στο Μνημείο Πεσόντων το πρωί της Κυριακής 16 Αυγούστου.



Το πρόγραμμα της τελετής:



11.00 Επιμνημόσυνη Δέηση



11.10 Χαιρετισμός Εκπροσώπου Δήμου Μαλεβιζίου



11.20 Καταθέσεις στεφάνων – Ενός λεπτού σιγή – Εθνικός Ύμνος

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