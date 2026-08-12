ΤΕΤ.12 Αυγ 2026 21:51
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Πέντε νέα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ενισχύουν τον στόλο του Δήμου Χερσονήσου

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
clock 19:10 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Ο Δήμος Χερσονήσου παρέλαβε πέντε νέα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ανανέωσης και ενίσχυσης του δημοτικού στόλου. Η προμήθεια υλοποιήθηκε μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου, με συνολικό προϋπολογισμό 128.960,00€.

Τα οχήματα περιλαμβάνουν ένα υβριδικό SUV και τέσσερα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα.

Είναι καινούργια, πλήρως εξοπλισμένα, ενώ παραδόθηκαν με πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας και μαγνητικό φάρο. Τα οχήματα αναμένεται να συμβάλουν στην ανανέωση του Δημοτικού στόλου και την συνέχεια της αξιοπιστίας του, καθώς ο παλαιότερος στόλος έχριζε αντικατάστασης.

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Τα νέα οχήματα ενισχύουν την καθημερινή επιχειρησιακή ετοιμότητα και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δημοτικών μετακινήσεων.

«Η παραλαβή των νέων υβριδικών οχημάτων είναι μια στοχευμένη επένδυση» ανέφερε ο Δήμαρχος Χερσονήσου για να προσθέσει:

«Ενισχύουμε τις υπηρεσίες μας και τον στόλο μας με οχήματα νέας τεχνολογίας, μειώνουμε το κόστος λειτουργίας και κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον Δήμο Χερσονήσου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Δήμος Χερσονήσου Αυτοκίνητα
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis