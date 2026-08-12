Πέντε νέα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα ενισχύουν τον στόλο του Δήμου Χερσονήσου

Ο Δήμος Χερσονήσου παρέλαβε πέντε νέα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα, στο πλαίσιο της ανανέωσης και ενίσχυσης του δημοτικού στόλου. Η προμήθεια υλοποιήθηκε μέσω ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού και χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από ίδιους πόρους του Δήμου, με συνολικό προϋπολογισμό 128.960,00€.



Τα οχήματα περιλαμβάνουν ένα υβριδικό SUV και τέσσερα υβριδικά επιβατικά αυτοκίνητα.

Είναι καινούργια, πλήρως εξοπλισμένα, ενώ παραδόθηκαν με πλήρη εξοπλισμό ασφαλείας και μαγνητικό φάρο. Τα οχήματα αναμένεται να συμβάλουν στην ανανέωση του Δημοτικού στόλου και την συνέχεια της αξιοπιστίας του, καθώς ο παλαιότερος στόλος έχριζε αντικατάστασης.

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Τα νέα οχήματα ενισχύουν την καθημερινή επιχειρησιακή ετοιμότητα και μειώνουν το περιβαλλοντικό αποτύπωμα των δημοτικών μετακινήσεων.



«Η παραλαβή των νέων υβριδικών οχημάτων είναι μια στοχευμένη επένδυση» ανέφερε ο Δήμαρχος Χερσονήσου για να προσθέσει:



«Ενισχύουμε τις υπηρεσίες μας και τον στόλο μας με οχήματα νέας τεχνολογίας, μειώνουμε το κόστος λειτουργίας και κάνουμε ένα ακόμη βήμα προς έναν σύγχρονο, αξιόπιστο και φιλικό προς το περιβάλλον Δήμο Χερσονήσου».

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