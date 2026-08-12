Η στιγμή που ο 59χρονος βάζει φωτιά στη Σίνδο – Κατηγορείται για έξι εμπρησμούς (βίντεο)

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Την προσεχή Παρασκευή αναμένεται να απολογηθεί στον ανακριτή ο 59χρονος ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 φωτιές σε περιοχές της Σίνδου στη Θεσσαλονίκη.

Σε βάρος του ασκήθηκε από τον εισαγγελέα ποινική δίωξη για εμπρησμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση με κίνδυνο σε ξένα πράγματα και άνθρωπο.

Η στιγμή που ο 59χρονος βάζει φωτιά στη Σίνδο

Βίντεο ντοκουμέντο που έρχεται στο φως της δημοσιότητας καταγράφει τη δράση του 59χρονου. Στα πλάνα διακρίνεται ο 59χρονος να κινείται με ένα μπλε αυτοκίνητο και να σταματά στην άκρη του δρόμου, σε σημείο με πυκνή βλάστηση. Στη συνέχεια κατεβαίνει από το όχημα και πλησιάζει τα δέντρα.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα επιστρέφει στο αυτοκίνητό του και αποχωρεί από την περιοχή. Αμέσως μετά, στο σημείο όπου προηγουμένως βρισκόταν ο 59χρονος, εμφανίζονται φλόγες και πυκνός καπνός.

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