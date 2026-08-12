Πώς είναι σήμερα το μοντέλο που παρουσίασε το πρώτο «Ok» στο MAD

Η Μάντυ Λάμπου ήταν ηθοποιός και μοντέλο και στα τέλη της δεκαετίας του ’90 και στις αρχές των 2000s θεωρούνταν μία από τις πιο όμορφες παρουσίες της ελληνικής τηλεόρασης. Η ίδια αποφάσισε να αποσυρθεί από τα φώτα της δημοσιότητας αρκετά χρόνια τώρα.

Πριν ακόμα καθιερωθεί ως ηθοποιός, η Μάντυ Λάμπου έγραψε τη δική της μικρή ιστορία στο MAD TV, καθώς ήταν η πρώτη παρουσιάστρια της εκπομπής «Ok»

Η Μάντυ Λάμπου ξεκίνησε την πορεία της ως μοντέλο, όμως από νωρίς είχε αποφασίσει ότι η μεγάλη της αγάπη ήταν η υποκριτική. Η μεγάλη αναγνώριση ήρθε μέσα από τη «Βέρα στο Δεξί», όπου υποδύθηκε την Αλίκη Καρρά.

Τα τελευταία χρόνια η Μάντυ Λάμπου έχει επιλέξει να βρίσκεται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ζει μόνιμα στην Ιταλία μαζί με τον Ιταλό σύζυγό της και την κόρη τους, έχοντας αφιερωθεί στην οικογένειά της.

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