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ΕΛΛΑΔΑ

Κοζάνη: Συνελήφθη 53χρονος για διακίνηση ναρκωτικών – Κατασχέθηκε έλαιο κάνναβης εκτιμώμενης αξίας 100.000

χειροπέδες
clock 14:43 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ένας 53χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, για διακίνηση ναρκωτικών σε περιοχή της Κοζάνης.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 788,7 γραμμάρια μεικτού βάρους, ελαίου κάνναβης και 13,4 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης. Η εκτιμώμενη αξία από την κατασχεθείσα ποσότητα ελαίου κάνναβης είναι περίπου 100.000 ευρώ.

Προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης, ενώ ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης.

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