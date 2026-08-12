Κλοπή ψαριών του ΕΛΚΕΘΕ: Ελεύθεροι οι δράστες – Πληρώνουν 10.000 ευρώ για τις ζημιές

Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν, μετά την απολογία τους στην Ανακρίτρια και τον Εισαγγελέα Χανίων, οι δύο άνδρες ηλικίας 33 και 27 ετών, οι οποίοι συνελήφθησαν για τη συστηματική κλοπή εκατοντάδων κιλών ψαριών από τους ιχθυοκλωβούς του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) στον κόλπο της Σούδας.

Παράλληλα με τους περιοριστικούς όρους, στους δύο κατηγορούμενους επιβλήθηκε η υποχρέωση να καταβάλουν χρηματική αποζημίωση ύψους 10.000 ευρώ (συνολικά και για τους δύο) για την πλήρη αποκατάσταση των σοβαρών υλικών ζημιών και των φθορών που προκάλεσαν στις ερευνητικές εγκαταστάσεις.

Το χρονικό της κινηματογραφικής σύλληψης

Η σύλληψη των δύο ημεδαπών πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας μετά από μια καλά συντονισμένη επιχείρηση των στελέχων του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Οι δράστες είχαν εντοπιστεί αρχικά από τις κάμερες ασφαλείας του ερευνητικού κέντρου την ώρα που προσέγγιζαν με σκάφος τους κλωβούς και αφαιρούσαν ψάρια χρησιμοποιώντας δίχτυα.

Όταν οι άνδρες του Λιμενικού τους εντόπισαν στην περιοχή της Αλμυρίδας, οι δράστες προσπάθησαν να διαφύγουν, με έναν από αυτούς μάλιστα να βουτάει στη θάλασσα για να αποφύγει τη σύλληψη. Στην κατοχή τους βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 210 κιλά αλιευμάτων (τσιπούρες και λαβράκια), καθώς και δύο σκάφη, δύο οχήματα και εξοπλισμός ψαρέματος.

Σειρά από προγενέστερες κλοπές

Από την εξέλιξη της προανάκρισης των λιμενικών αρχών προέκυψε ότι η δράση των δύο ανδρών δεν ήταν τυχαία. Το συγκεκριμένο σκάφος είχε χρησιμοποιηθεί και στο παρελθόν για αντίστοιχες επιδρομές, ενώ το ΕΛΚΕΘΕ είχε υποβάλει σχετικές καταγγελίες για απώλειες ψαριών και ακριβού εξοπλισμού παρακολούθησης ήδη από τους προηγούμενους μήνες.

Πλέον, οι δύο κατηγορούμενοι, που αντιμετωπίζουν βαρύτατες διώξεις για διακεκριμένες κλοπές, επιστρέφουν στην καθημερινότητά τους υπό το βάρος των δικαστικών περιορισμών και της υποχρέωσης άμεσης καταβολής των χρημάτων για τις φθορές που προκάλεσαν.

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