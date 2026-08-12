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ΕΛΛΑΔΑ

Ιδιοκτήτες ακινήτων: Επιδότηση έως 1.300 ευρώ για σύνδεση με δίκτυο αποχέτευσης

Ακίνητα
clock 16:15 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Επιδότηση που μπορεί να φτάσει έως και τα 1.300 ευρώ μπορούν να λάβουν ιδιοκτήτες ακινήτων για τη σύνδεση των κατοικιών ή των επαγγελματικών τους χώρων με το δίκτυο αποχέτευσης, στο πλαίσιο νέας δράσης του ΕΣΠΑ.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 30 εκατομμυρίων ευρώ, απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα που διαθέτουν πλήρη ή ψιλή κυριότητα ή επικαρπία σε ακίνητα που βρίσκονται σε επιλέξιμους οικισμούς άνω των 2.000 κατοίκων, όπου υπάρχει ολοκληρωμένο δίκτυο αποχέτευσης αλλά δεν έχει γίνει ακόμη η σύνδεση.

Σημαντικό είναι ότι δεν προβλέπονται εισοδηματικά κριτήρια. Η επιδότηση χορηγείται εφάπαξ, βάσει των νόμιμων παραστατικών για τις εργασίες και τα υλικά που απαιτούνται.

Το βασικό ποσό φτάνει έως τα 850 ευρώ, ενώ με την προσθήκη αντλίας μπορεί να ανέλθει στα 1.100 ευρώ. Για τις νησιωτικές περιοχές προβλέπεται επιπλέον ενίσχυση 200 ευρώ, ανεβάζοντας τη μέγιστη επιδότηση στα 1.300 ευρώ.

Κάθε ιδιοκτήτης μπορεί να υποβάλει έως τρεις αιτήσεις στον ίδιο οικισμό, για διαφορετικές συνδέσεις, ενώ για κάθε σύνδεση απαιτείται προηγούμενη έγκριση από τον αρμόδιο φορέα αποχέτευσης.

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