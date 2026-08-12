ΕΛΓΑ: Πρόσληψη 20 γεωπόνων με οκτάμηνη σύμβαση στο Ηράκλειο

Για την πρόσληψη προσωπικού του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, με τη διαδικασία του άρθρου 36 του ν. 4765/2021, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών.

Ο ΕΛ.Γ.Α. θα διενεργήσει άμεσα προσλήψεις προσωπικού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του v. 4765/2021, όπως ισχύει σήμερα, κατόπιν της υπ' αριθ. 104/11-8-2026 (ΑΔΑ 9ΧΙ446ΨΧΞ5-ΝΑΙ) εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΛ.Γ.Α., για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών, εξήντα (60) υπαλλήλων του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών ειδικότητας ΠΕ Γεωπόνων, για τις παρακάτω οργανικές μονάδες του ΕΛ.Γ.Α., με απασχόληση έως οκτώ (8) μήνες, προκειμένου να διενεργηθούν άμεσα οι εκτιμήσεις των ζημιών, που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της περιόδου Μαρτίου-Μαΐου, τους ισχυρούς παγετούς του Μαΐου, τα πλημμυρικά φαινόμενα του Ιουλίου που εκδηλώθηκαν κατόπιν εντόνων χαλαζοπτώσεων και βροχοπτώσεων, καθώς και από τις εκτεταμένες καταστροφικές πυρκαγιές που έπληξαν πολλές περιοχές της χώρας, σε 200.000 αγροτεμάχια, με διάφορες καλλιέργειες σε ασφαλιστικά καλυπτόμενο βλαστικό στάδιο, ως εξής:

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ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ (ΠΕ Γεωπόνων) ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: [email protected] μέχρι την Τρίτη, 18-08-2026 και ώρα 23:59.

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