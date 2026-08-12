Βρετανία: Ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε κατά λάθος τον «θάνατο» του βασιλιά Καρόλου

Σάλος προκλήθηκε στη Βρετανία όταν ραδιοφωνικός σταθμός μετέδωσε κατά λάθος την «είδηση του θανάτου» του 77χρονου βασιλιά Καρόλου, ο οποίος είναι ζωντανός.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 19 Μαΐου, όταν εργαζόμενος του «Radio Caroline» έπαιξε «από περιέργεια» τρία προηχογραφημένα αρχεία για τον θάνατο του μονάρχη, με αποτέλεσμα να διακοπεί το κανονικό πρόγραμμα και να μεταδοθούν οι σχετικές ανακοινώσεις στον αέρα.

A British radio station mistakenly announced that King Charles III had died after an employee played prerecorded royal death announcements "out of curiosity."https://t.co/yRAuK9LO77 — 7News DC (@7NewsDC) August 12, 2026

Στην τρίτη ανακοίνωση, ο ραδιοφωνικός σταθμός ανέφερε ότι τα «ειδησεογραφικά μέσα» είχαν επιβεβαιώσει τον θάνατο του βασιλιά Καρόλου. Στη συνέχεια ακούστηκε ο εθνικός ύμνος, πριν επαναληφθεί μία από τις ανακοινώσεις. Ακολούθησαν περίπου 16 λεπτά σιγής, σύμφωνα με την έκθεση της Ofcom, η οποία ανέφερε ότι έλαβε δύο καταγγελίες για τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις.

Μετά τη σιγή, το κανονικό πρόγραμμα επανήλθε. Ο παρουσιαστής ζήτησε συγγνώμη από τους ακροατές περίπου 30 λεπτά μετά τη μετάδοση των ανακοινώσεων, επιβεβαιώνοντας ότι ο βασιλιάς Κάρολος δεν είχε πεθάνει.

«Μόλις ενημερώθηκα ότι λίγο νωρίτερα μεταδώσαμε κατά λάθος κάποιες πληροφορίες. Δεν το άκουσα ο ίδιος, αλλά είναι λανθασμένες, πρόκειται για τεχνικό ζήτημα και, φυσικά, ζητάμε συγγνώμη», ανέφερε ο παρουσιαστής.

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