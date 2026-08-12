Φωτιά στον Λουτρόπυργο Αττικής - Μήνυμα του 112 για εκκένωση περιοχών

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Σε εξέλιξη είναι πυρκαγιά που εκδηλώθηκε περίπου στις 13:45 σε χαμηλή βλάστηση πλησίον του οικισμού Λουτρόπυργος στην Αττική.

Για την κατάσβεση της επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 1ης ΕΜΟΔΕ και 11 οχήματα, και από αέρος 3 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Στην επιχείρηση συντρέχει με υδροφόρες ο Δήμος Μάνδρας - Ειδυλλίας. Καθ' όλη τη διάρκεια της εξέλιξης του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Η περιοχή σήμερα είναι σε πολύ υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 4).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Παράλληλα λόγω της πυρκαγιάς η Αστυνομία προχώρησε σε διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην παλαιά εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου από το ύψος του οικισμού Νεράκι.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Λουτρόπυργος Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 32 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρο της 1ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 12, 2026

Μήνυμα του 112

Μήνυμα του 112 για εκκένωση των περιοχών Λουτρόπυργος, Τόλκα και Νεράκι.

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