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ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή τουρκικού F-16 στη Γιάλοβα: Σώος ο πιλότος μετά από αυτόματη εκτίναξη (βίντεο)

τουρκικο f 16
clock 16:24 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Στρατιωτικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβη σήμερα στην επαρχία Γιάλοβα στη βορειοδυτική Τουρκία, κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε της συντριβής.

Το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Άμυνας εξέδωσε ανακοίνωση σχετικά με το περιστατικό, αναφέροντας: «Ένα από τα αεροσκάφη F-16 μας συνετρίβη κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης στη Γιάλοβα .

Ο πιλότος εκτινάχθηκε και επέζησε. Η αιτία της συντριβής θα καθοριστεί μετά από λεπτομερή έρευνα. Αυτό ανακοινώνεται με σεβασμό στο κοινό».



Βίντεο σε τοπικά μέσα ενημέρωσης δείχνουν μια στήλη μαύρου καπνού να υψώνεται από χωράφι.

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