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Στην εποχή της ηλεκτροκίνησης το Ρέθυμνο – Δωρεάν μετακινήσεις με λεωφορεία στο κέντρο της πόλης

ηλεκτρικο λεωφορειο
clock 16:54 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Συμβολική βόλτα με το ηλεκτρικό λεωφορείο του Δήμου Ρεθύμνης πραγματοποίησε σήμερα ο Δήμαρχος Ρεθύμνης Γιώργης Μαρινάκης,  συνοδευόμενος από συνεργάτες του Αντιδημάρχους κι εκπρoσώπους του ΚΤΕΛ Ρεθύμνου.

Όπως είναι γνωστό,  ο Δήμος Ρεθύμνης σε συνεργασία με το ΚΤΕΛ, προσφέρει στους κατοίκους κι επισκέπτες οδηγούς τη δυνατότητα δωρεάν μετακίνησης στο κέντρο της πόλης με τα νέα, σύγχρονα ηλεκτρικά λεωφορεία που διαθέτει προκειμένου να διευκολύνει τη μετακίνηση τους και να αποσυμφορήσει τον κυκλοφοριακό φόρτο που είναι εντονότερο αυτή την περίοδο λόγω τουρισμού.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος κ. Γ. Μαρινάκης «Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο σχεδιασμό του Δήμου Ρεθύμνης για τη βιώσιμη αστική κινητικότητα και την προσαρμογή του Ρεθύμνου στο πρότυπο της  ‘πράσινης’,  έξυπνης και   φιλικής πόλης.

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