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Ξέρετε από πού προέρχεται η λέξη «πικνίκ»; Η ιστορία πίσω από τον όρο

πικ νικ
clock 17:22 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η λέξη «πικνίκ» είναι πλέον κομμάτι της καθημερινής μας γλώσσας, όμως η προέλευσή της δεν είναι ελληνική. Πρόκειται για έναν όρο με γαλλικές ρίζες, που προέρχεται από τη λέξη pique-nique.

Το πρώτο μέρος της λέξης, pique, σχετίζεται με το γαλλικό ρήμα piquer, δηλαδή «τσιμπώ», ενώ το nique αναφέρεται σε κάτι μικρό ή ασήμαντο. Αρχικά, ο όρος χρησιμοποιούνταν για να περιγράψει ένα απλό, πρόχειρο γεύμα με μικρές ποσότητες φαγητού.

Στα ελληνικά, η λέξη καθιερώθηκε σχεδόν αυτούσια και σήμερα περιγράφει το γεύμα σε υπαίθριο χώρο, συνήθως κατά τη διάρκεια μιας εκδρομής ή μιας εξόδου στη φύση.

Όπως αναφέρει και το λεξικό του Γιώργου Μπαμπινιώτη, πρόκειται ουσιαστικά για ένα πρόχειρο γεύμα που μεταφέρουν μαζί τους οι εκδρομείς και καταναλώνουν σε ανοιχτό χώρο.

Έτσι, πίσω από μια τόσο συνηθισμένη λέξη κρύβεται μια ενδιαφέρουσα γλωσσική διαδρομή από τη Γαλλία στην ελληνική καθημερινότητα.

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