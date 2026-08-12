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Ιεράπετρα: Σύσκεψη για το Μεταναστευτικό – Δεσμεύσεις για ενίσχυση του Λιμεναρχείου και αποσυμφόρηση

μεταναστες
clock 18:25 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ευρεία σύσκεψη με αντικείμενο τη διαχείριση των αυξημένων μεταναστευτικών ροών πραγματοποιήθηκε στο Λιμεναρχείο Ιεράπετρας, παρουσία του Α' Αντιπροέδρου της Βουλής και Βουλευτή Λασιθίου, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκαν η επιχειρησιακή ετοιμότητα των τοπικών αρχών, οι ελλείψεις σε υποδομές και η ανάγκη θωράκισης της νότιας θαλάσσιας μεθορίου της χώρας, η οποία δέχεται έντονη πίεση το τελευταίο διάστημα.

Ενίσχυση σε μέσα και προσωπικό

Ο κ. Πλακιωτάκης ενημερώθηκε αναλυτικά από τη διοίκηση του Λιμεναρχείου για την τρέχουσα κατάσταση και τις άμεσες ανάγκες των στελεχών. Όπως έγινε γνωστό, η υπηρεσία έχει ήδη ενισχυθεί επιχειρησιακά με ένα πλωτό ασθενοφόρο και δύο χερσαία οχήματα, εργαλεία κρίσιμα για την εκτέλεση περιπολιών και τη διάσωση ανθρώπινων ζωών στη θάλασσα.

Ωστόσο, ο κ. Πλακιωτάκης ξεκαθάρισε ότι η στήριξη δεν σταματά εδώ, δεσμευόμενος για περαιτέρω στελέχωση του Λιμεναρχείου με μόνιμο προσωπικό, προκειμένου να αποφορτιστούν οι ήδη υπάρχουσες δυνάμεις που επιχειρούν κάτω από αντίξοες συνθήκες.

Ένα από τα κρισιμότερα ζητήματα που τέθηκαν στο τραπέζι ήταν η αποφυγή του εγκλωβισμού των νεοαφιχθέντων μεταναστών στην περιοχή. Ο κ. Πλακιωτάκης έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη επιτάχυνσης των διαδικασιών μεταγωγής των μεταναστών από την Ιεράπετρα προς οργανωμένες δομές φιλοξενίας της ενδοχώρας.

Στόχος της απόφασης αυτής είναι να περιοριστεί στο ελάχιστο η επιβάρυνση της τοπικής κοινωνίας και των υποδομών του Δήμου.

Κλείνοντας τη σύσκεψη, ο Α' Αντιπρόεδρος της Βουλής εξέφρασε τις βαθιές του ευχαριστίες προς όλο το προσωπικό του Λιμεναρχείου Ιεράπετρας, εξαίροντας την αυταπάρνηση, τον επαγγελματισμό και τη σημαντική συμβολή τους στη διαχείριση της ανθρωπιστικής και επιχειρησιακής αυτής πρόκλησης.

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