Ηράκλειο: Διπλό περιστατικό με 90 παράτυπους μετανάστες στους Καλούς Λιμένες

Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το βράδυ της Τετάρτης μια μεγάλη και συντονισμένη επιχείρηση των λιμενικών και αστυνομικών αρχών στη νότια Κρήτη, μετά τον εντοπισμό και την ασφαλή αποβίβαση 90 συνολικά μεταναστών στην περιοχή των Καλών Λιμένων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για δύο διαφορετικά περιστατικά που εξελίχθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Στο πρώτο σκάφος επέβαιναν 48 άτομα, ενώ στο δεύτερο εντοπίστηκαν ακόμη 42.

Ανάμεσα στους διασωθέντες βρίσκονται επτά γυναίκες, καθώς και αρκετά ανήλικα παιδιά, γεγονός που έθεσε τις αρχές σε κατάσταση μέγιστης ετοιμότητας για την παροχή άμεσης ανθρωπιστικής βοήθειας.

Σημειώνεται πως τις τελευταίες ώρες άλλοι 196 αλλοδαποί που διασώθηκαν στην ίδια περιοχή.

Κινητοποίηση «εξπρές» μετά τις 19:00

Η αποβίβασή τους στο λιμάνι των Καλών Λιμένων ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Αμέσως μετά τις 19:00, στήθηκε μια γέφυρα σωτηρίας και logistics για τη μεταφορά τους προς το Ηράκλειο, καθώς οι υποδομές στο σημείο δεν επιτρέπουν τη μακροχρόνια παραμονή τόσων ατόμων.

Ιδιαίτερη μέριμνα έχει ληφθεί για τις γυναίκες και τα ασυνόδευτα ή μη ανήλικα παιδιά, τα οποία επιβιβάστηκαν με απόλυτη προτεραιότητα και κάτω από ειδικές συνθήκες προστασίας, ώστε να μην αποχωριστούν από το οικείο τους περιβάλλον.

Στους Καλούς Λιμένες βρέθηκαν από την πρώτη στιγμή κλιμάκια του ΕΚΑΒ, στελέχη του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού και τοπικοί φορείς.

Τελικός προορισμός ο ειδικά διαμορφωμένος χώρος προσωρινής φιλοξενίας στο Λιμάνι του Ηρακλείου. Εκεί, οι τοπικές αρχές και η Πολιτική Προστασία του Δήμου έχουν ήδη προετοιμάσει τις εγκαταστάσεις για να υποδεχθούν τους 90 ανθρώπους, όπου θα ακολουθήσει η πλήρης ταυτοποίηση, η σίτιση και ο ενδελεχής ιατρικός έλεγχος από τις υγειονομικές υπηρεσίες.

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