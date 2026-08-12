Και σε μέλι επεκτείνεται η ανάκληση της μαρμελάδας Bonne Maman - Τι ισχύει για την Ελλάδα

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Η ανάκληση προϊόντων Bonne Mamanμετά τη μαρμελάδα, επεκτάθηκε και σε μέλι λόγω πιθανής παρουσίας θραυσμάτων γυαλιού σε ατομικές γυάλινες συσκευασίες (μερίδες) των 30 γραμμαρίων.Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση της ισπανικής Υπηρεσίας Ασφάλειας Τροφίμων και Διατροφής (AESAN), η προειδοποίηση αφορά πλέον περισσότερα προϊόντα και παρτίδες.

Οι επηρεαζόμενες παρτίδες (AESAN)

Όλα τα προϊόντα έχουν ημερομηνία ελάχιστης διατηρησιμότητας 30/06/2028:

Μέλι Bonne Maman: Παρτίδα K157

Μαρμελάδα Βατόμουρο: Παρτίδα K154

Μαρμελάδα Φράουλα: Παρτίδες K154, K155 και K156

Τι ισχύει για την Ελλάδα

Με βάση τα τρέχοντα δεδομένα από το ρεπορτάζ του Cibum.gr: Η επίσημη ανάκληση που έχει εκδοθεί στην Ελλάδα από τον ΕΦΕΤ και την εταιρεία ΕΛΓΕΚΑ αφορά αποκλειστικά τη μαρμελάδα φράουλα 30g της παρτίδας K156. Δεν έχει τεκμηριωθεί διανομή της παρτίδας του μελιού (K157) ή της μαρμελάδας βατόμουρο (K154) στην ελληνική αγορά.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα συγκεκριμένα προϊόντα (κυρίως από το εξωτερικό ή μέσω διεθνούς τροφοδοσίας) καλούνται να μην τα καταναλώσουν για την αποφυγή τραυματισμών.

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