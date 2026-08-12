Νίκος Συριγωνάκης: Συνάντηση με τις Πρωταθλήτριες μαχητικών αθλημάτων Μαριεύα και Χριστίνα Λέων





Συνάντηση με τις πρωταθλήτριες των μαχητικών αθλημάτων, Μαριεύα Λέων και Χριστίνα Λέων, είχε σήμερα στο Ηράκλειο ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου Νίκος Συριγωνάκης.



Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου συνεχάρη θερμά τις δύο αθλήτριες του Αθλητικού Συλλόγου Μαχητικών Αθλημάτων «Λέων» για τις εξαιρετικές επιδόσεις τους, επισημαίνοντας ότι οι συνεχόμενες επιτυχίες τους αποτελούν τιμή για την πόλη, την Κρήτη και την Ελλάδα, και αποδεικνύουν έμπρακτα πως η προσπάθεια, η συνέπεια και η αριστεία επιβραβεύονται. Οι διακρίσεις αυτές αποτελούν, επίσης, δικαίωση των αμέτρητων ωρών προπόνησης, της πειθαρχίας και των θυσιών των ίδιων των αθλητριών, των οικογενειών τους και του συλλόγου τους.



«Η Περιφέρεια Κρήτης συγχαίρει τις νεαρές αθλήτριες για τις επιδόσεις τους και θεωρεί πως παρά το νεαρό της ηλικίας τους, αποτελούν υγιές πρότυπο για τη νεολαία και κάνουν υπερήφανη την τοπική κοινωνία», σημείωσε ο Αντιπεριφερειάρχης Ηρακλείου.

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