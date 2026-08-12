Ευρωπαϊκό κολύμβησης: Ασημένιος ο Σίσκος με πανελλήνιο ρεκόρ (βίντεο)

Το πρώτο της μετάλλιο στα αγωνίσματα κολύμβησης του 38ου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος υγρού στίβου, πανηγύρισε η Ελλάδα, με... δράστη τον Απόστολο Σίσκο. Ο 21χρονος κατέρριψε εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ στα 200μ. ύπτιο με 1:53.81 και κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Παρίσι, όπως και πριν δύο χρόνια στο Βελιγράδι, χάνοντας μόνο από τον ανίκητο Ούγγρο Χούμπερτ Κος. Ο Σίσκος «κατέβηκε» γα πρώτη φορά στην καριέρα του το 1΄54΄΄, βελτιώνοντας το 1:54.06 που είχε κάνει στον χθεσινό (11/8) ημιτελικό, και κατάφερε με ένα πολύ δυνατό τελευταίο 50άρι να αφήσει πίσω του τον Ιταλό Τόμας Τσέκον (τρίτος με 1:53.96) και τον Ελβετό Ρόμαν Μιτιούκοφ (τέταρτος με 1:54.07).

Ο Κος πρώτευσε με 1:53.08 και πρόσθεσε τον τίτλο του πρωταθλητή Ευρώπης σε αυτούς του «χρυσού» Ολυμπιονίκη και του παγκόσμιου πρωταθλητή. Παρά το πολύ γρήγορο πρώτο 100άρι του, ο Ούγγρος δεν κατάφερε να επαναλάβει επίδοση ανάλογη με το χθεσινό ρεκόρ Ευρώπης (1:52.30) και να απειλήσει το παγκόσμιο ρεκόρ του Ααρον Πίρσολ (1:51.92), το οποίο παραμένει ακατάρριπτο εδώ και 17 χρόνια.

Τα αποτελέσματα του τελικού στα 200μ. ύπτιο ανδρών:





1. Χούμπερτ Κος (Ουγγαρία) 1:53.08

2. Απόστολος Σίσκος (ΕΛΛΑΔΑ) 1:53.81

3. Τόμας Τσέκον (Ιταλία) 1:53.96

4. Ρόμαν Μιτιούκοφ (Ελβετία) 1:54.07

5. Γιαν Τσέικα (Τσεχία) 1:54.44

6. Ούγκο Γκονζάλεθ (Ισπανία) 1:54.75

7. Τζον Σορτ (Ιρλανδία) 1:55.86

8. Φλάβιο Μπούτσα (Ελβετία) 1:56.20