Τετραπλή διάκριση της Κρήτης στα Education Leaders Awards 2026 για τη σύνδεση παράδοσης και καινοτομίας

Η Περιφέρεια Κρήτης εκφράζει την ικανοποίησή της για την τετραπλή βράβευση στα Education Leaders Awards 2026, η οποία αποτελεί καρπό της διεπιστημονικής σύμπραξης μεταξύ της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ), του Οργανισμού Έρευνας, Καινοτομίας και Πολιτισμού LOOX, των Ιερών Μονών Τοπλού και Κουδουμά, καθώς και της Περιφέρειας Κρήτης.



Η κοινή πρόταση με τίτλο «Ζώσα Παράδοση και Πολιτιστική Καινοτομία στην Κρήτη» απέσπασε δύο Χρυσές Διακρίσεις, στις κατηγορίες «Καινοτόμα Εκπαιδευτικά Προγράμματα» και «Δια Βίου Μάθηση μέσω Ψηφιακών και Υβριδικών Μοντέλων», καθώς και δύο Ασημένιες Διακρίσεις, στις κατηγορίες «Πρωτότυπο Ερευνητικό Έργο» και «Συνεργασία με Επιχειρήσεις και Κοινότητα».



Η στρατηγική αυτή πρωτοβουλία αναπτύσσεται μέσα από δύο κεντρικούς πυλώνες: το πρόγραμμα «Εικονογραφία 2.0» στην Ιερά Μονή Τοπλού και την «Αστερουσίων Πολιτεία» στην Ιερά Μονή Κουδουμά. Μέσω αυτών των δράσεων, η ορθόδοξη εκκλησιαστική παράδοση συνδέεται δημιουργικά με τη σύγχρονη τέχνη, την έρευνα και τις ψηφιακές τεχνολογίες.

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Στην Ιερά Μονή Τοπλού, το ιστορικό καστρομονάστηρο μετατράπηκε σε ψηφιακό εργαστήριο, αναδεικνύοντας τη μνημειακή εικονογραφία μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης, εικονικής πραγματικότητας και 3D σάρωσης.



Αντίστοιχα, στην Ιερά Μονή Κουδουμά, η «Αστερουσίων Πολιτεία» λειτουργεί ως θερινό σχολείο και εργαστήριο τεχνών, εστιάζοντας στην οικοθεολογία, τη συντήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την κοινωνική φροντίδα, ενώ αναβιώνει τη λόγια παράδοση της περιοχής που συνδέεται με τον Ιωσήφ Φιλάγρη.



Η επιτροπή αξιολόγησης αναγνώρισε το ισχυρό κοινωνικό και πολιτιστικό αποτύπωμα των δράσεων, οι οποίες προσέλκυσαν περισσότερους από 900 άμεσα ωφελούμενους, ανάμεσά τους ακαδημαϊκούς, φοιτητές, καλλιτέχνες, μαθητές και κατοίκους της Κρήτης.

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Η Περιφέρεια Κρήτης συγχαίρει όλους τους συμμετέχοντες φορείς και τα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, τις Ιερές Μητροπόλεις Ιεραπύτνης και Σητείας, και Γορτύνης και Αρκαδίας, για την συνέργεια. Η διάκριση αυτή επιβεβαιώνει ότι ο πολιτισμός αποτελεί κεντρικό αναπτυξιακό πόρο για το νησί, συνδέοντας την ιστορική ταυτότητα της Κρήτης με τη βιώσιμη ανάπτυξη, την παιδεία και την καινοτομία.

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