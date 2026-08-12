Κριστιάνο Ρονάλντο – Τζορτζίνα Ροντρίγκες: Όλες οι λεπτομέρειες για τον μυστικό γάμο τους

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο και η Τζορτζίνα Ροντρίγκεζ αποφάσισαν να κάνουν το επόμενο βήμα στη σχέση τους και να παντρευτούν μετά από δέκα χρόνια κοινής πορείας.

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, το ζευγάρι πραγματοποίησε πολιτικό γάμο στο Κασκάις της Πορτογαλίας, την κομψή παραθαλάσσια περιοχή που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα δυτικά της Λισαβόνας. Την ευχάριστη είδηση επιβεβαίωσε επίσημα και η ομάδα διαχείρισης του Κριστιάνο Ρονάλντο, χαρακτηρίζοντας την τελετή «ιδιωτική και προσωπική στιγμή».

Στο πλευρό του ζευγαριού βρέθηκαν τα πέντε παιδιά της οικογένειας: ο Κριστιάνο Τζούνιορ, τα δίδυμα Εύα και Ματέο, η Αλάνα Μαρτίνα και η Μπέλα Εσμεράλντα.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει γίνει γνωστό εάν στην τελετή παρευρέθηκαν επιπλέον συγγενείς ή στενοί φίλοι. Παράλληλα, δεν έχουν αποκαλυφθεί λεπτομέρειες για το νυφικό της Τζορτζίνα Ροντρίγκες, τον ακριβή χώρο του πολιτικού γάμου ή τη δεξίωση που ενδέχεται να ακολούθησε.

Ο Ρονάλντο και η Ροντρίγκεζ επιβεβαίωσαν την είδηση με ένα ρομαντικό στιγμιότυπο στο Instagram στο οποίο ήταν ντυμένοι στα λευκά με τις βέρες τους να κλέβουν την παράσταση.

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