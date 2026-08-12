Στην Ίμβρο ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος για τον Δεκαπενταύγουστο

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος βρίσκεται από χθες Τρίτη 11 Αυγούστου στην γενέτειρα του, την νήσο Ίμβρο συνοδευόμενος από τον Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεόδωρο και τον Αρχιεπίσκοπο Αλβανίας κ. Ιωάννη, για να γιορτάσει την εορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου, καθώς και την 65η επέτειο από την εις Διάκονο χειροτονία του, η οποία έγινε στις 13 Αυγούστου 1961 στον ιερό ναό της γενέτειράς του.

Στο λιμάνι της Ιμβρου τους Προκαθημένους υποδέχθηκαν ο οικείος Ποιμενάρχης, Μητροπολίτης Ίμβρου και Τενέδου κ. Κύριλλος, ο εξ Ιμβρου καταγόμενος Μητροπολίτης Μύρων κ. Χρυσόστομος, ο ηγούμενος της Ιεράς Μονής Εσφιγμένου Αγίου Όρους Αρχιμανδρίτης Βαρθολομαίος, καθώς και εκπρόσωποι των τοπικών αρχών και πολλοί κάτοικοι της Ίμβρου, ενώ μικρά παιδιά προσέφεραν στους τρεις Προκαθημένους ανθοδέσμες. Αμέσως μετά την άφιξή τους οι Προκαθήμενοι μετέβησαν στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας όπου προσκύνησαν και ο Οικουμενικός Πατριάρχης τους καλωσόρισε στη γενέτειρά του.

Οι εκδηλώσεις για την 65η επέτειο από την είσοδο του Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίου στον ιερό κλήρο θα ξεκινήσουν την Πέμπτη, 13 Αυγούστου 2026, με την τέλεση Πατριαρχικού Συλλείτουργου.

Τους Προκαθημένους συνοδεύουν ο Μητροπολίτης Χαλκηδόνος κ. Εμμανουήλ, ο εξ Ίμβρου καταγόμενος Μητροπολίτης Φιλαδελφείας κ. Μελίτων και κληρικοί της Πατριαρχικής Αυλής. Παρών είναι ο Άρχων Έξαρχος κ. Αθανάσιος Μαρτίνος με τη σύζυγό του, Μαρίνας.

Αύριο Πέμπτη, 13 Αυγούστου στον Μητροπολιτικό Ναό Παναγίας Ίμβρου θα τελεστεί Συλλείτουργο προεξάρχοντος του Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, και συλλειτουργούντων των Μακαριωτάτων Προκαθημένων Πατριάρχη Αλεξανδρείας και πάσης Αφρικής κ. Θεοδώρου Β΄ και Αρχιεπισκόπου Αλβανίας κ. Ιωάννου. Το Σάββατο, 15 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου, θα τελεστεί συλλείτουργο των τριών Προκαθημένων στον Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, στα Αγρίδια της Ίμβρου και θα ακολουθήσει δεξίωση. Την Κυριακή 16 Αυγούστου θα γίνει συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου.

Την Τετάρτη 19 Αυγούστου θα γίνει εκδήλωση της Αγιορειτικής Εστίας στην Αίθουσα του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Θεοδώρων, ενώ την Πέμπτη 20 Αυγούστου θα τελεστεί Θεία Λειτουργία στον Άγιο Τρύφωνα Σχοινουδίου. Την ίδια μέρα θα γίνει παρουσίαση Βιβλίου από τον Σύλλογο Ιμβρίων Αθηνών, στην Αίθουσα του Μορφωτικού και Πολιτιστικού Συλλόγου Αγίων Θεοδώρων.

Επισημαίνεται ότι ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαίος τρέφει ιδιαίτερη αγάπη για την γενέτειρα του την Ιμβρο, την οποία επισκέπτεται πολύ συχνά. Εκεί γιόρτασε την Πέμπτη 11 Ιουνίου την ονομαστική του εορτή με προσκεκλημένους του τους Πατριάρχες Ρουμανίας Δανιήλ και Βουλγαρίας Δανιήλ, οι οποίοι τέλεσαν Πατριαρχικό συλλείτουργο στον Μητροπολιτικό Ναό της Παναγίας.

Πηγή: Εθνικός Κήρυκας

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