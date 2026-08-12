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GOSSIP - LIFESTYLE

Kαρντάσιαν για την ψωρίαση: "Όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνον, άρχισα να νιώθω ανασφάλεια"

κιμ
clock 23:00 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τις δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει με την ψωρίαση περιέγραψε η Κιμ Καρντάσιαν σε συνέντευξή της στο People και  η ίδια τόνισε πως προσπάθησε να αποδεχτεί την αυτοάνοση δερματική πάθηση. Όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν και να φτάνουν στο πρόσωπό της, άρχισε να νιώθει ανασφάλεια.



 «Η αυτοπεποίθησή μου και το πώς ένιωθα για το δέρμα μου άλλαζε ανάλογα με το πόσο άσχημα γινόταν» δήλωσε σε συνέντευξή της στο People. 

«Μερικές φορές ένιωθα πραγματικά δυνατή, σαν να έλεγα: “Θα ζήσω με αυτό και όλα θα πάνε καλά”. Μετά, όταν τα σημάδια άρχισαν να μεγαλώνουν όλο και περισσότερο και να ανεβαίνουν προς το πρόσωπό μου, τότε άρχισα να νιώθω πραγματικά ανασφάλεια».

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