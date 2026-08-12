Τα περισσότερα ζευγάρια, χωρίζουν γι’ αυτούς τους λόγους στο πρώτο τους ταξίδι

Υπάρχουν τα ζευγάρια που αντέχουν στον χρόνο, υπάρχουν και εκείνα που χωρίζουν στο πρώτο τους ταξίδι



Το πρώτο ταξίδι με τον σύντροφό σου είναι σαν την συγκατοίκηση: δεν έχεις ιδέα πώς θα πάει. Περπατάς σε αχαρτογράφητα νερά και έχεις την ελπίδα, και την θέληση, να πάνε όλα καλά. Ξέρεις ότι τα ταξίδια είναι δυνατό τεστ, ειδικά αν διανύετε τους πρώτους μήνες της σχέσης σας.

Είναι, δυστυχώς, πολλοί εκείνοι που χωρίζουν μετά το πρώτο ταξίδι, κι αυτό δεν το λέμε εμείς (εντάξει, και εμείς) αλλά η έκθεση του Dating.com, που μοιράστηκε τους βασικούς λόγους που τα ζευγάρια καταλήγουν σε οριστική ρήξη. Εκτός, φυσικά, από τους προφανείς, δηλαδή την κακή συμπεριφορά του ενός στον άλλον.







«Το πρώτο κοινό ταξίδι ενός ζευγαριού είναι ένα σημαντικό ορόσημο της σχέσης, είτε αυτό συμβαίνει τους πρώτους έξι μήνες που βγαίνετε μαζί είτε στο μήνα του μέλιτος», δήλωσε η Μαρία Σάλιβαν, αντιπρόεδρος και ειδικός σε θέματα γνωριμιών του Dating.com και πρόσθεσε: «Το να περνάτε αρκετές ώρες με κάποιον δεν είναι το ίδιο με το να περνάτε αρκετές ημέρες μαζί του, και ακόμη και το να περνάτε Σαββατοκύριακα μαζί δεν είναι το ίδιο με το να περνάτε αρκετές εβδομάδες μαζί».

Όπως αναφέρει η έκθεση, το 31% δήλωσε πως έχει χωρίσει μετά το πρώτο ταξίδι, λόγω του συνεχόμενου πρωινού ξυπνήματος. Και η αλήθεια είναι πως κάπως το καταλαβαίνουμε, τον αποζητάς τον λίγο παραπάνω ύπνο στις διακοπές. Δεν χρειάζεται όλες τις ημέρες να χτυπάει το ξυπνητήρι από τις 8 το πρωί.







Ο επόμενος λόγος, όπως απάντησε το 38% που συμμετείχε στην έρευνα, είναι η αργοπορία του συντρόφου του, ενώ έχει γίνει κράτηση σε εστιατόριο ή μπαρ ή έχουν κανονίσει με παρέα. Αυτό αναπόφευκτα οδηγεί σε εκνευρισμό και γκρίνια. Κι αν αυτή η αργοπορία γίνεται συνέχεια, τότε, ναι, είναι ένας σημαντικός λόγος χωρισμού. Κυρίως γιατί δεν υπάρχει σεβασμός.







Στην έρευνα, το 40% απάντησε πως ένας καλός λόγος χωρισμού είναι και η πασαλειμμένη στον νιπτήρα οδοντόκρεμα ή το να μην ανανεώνει το χαρτί τουαλέτας ο σύντροφος. Ίσως κάπως υπερβολικός ο χωρισμός σε αυτή την περίπτωση, αλλά σίγουρα είναι αφορμές που οδηγούν σε τσακωμό.

Επιπροσθέτως, το 31% αναγκάστηκε να βάλει τέλος στη σχέση του γιατί είδε ανάρμοστη συμπεριφορά από τον σύντροφό του είτε στον ξεναγό, είτε στον σερβιτόρο, είτε οπουδήποτε. Αυτό το ποσοστό μάλλον θα έπρεπε να είναι υψηλότερο.

Και τέλος, το 44% αντιλήφθηκε πως δεν ταιριάζει με τη σχέση του, επειδή έβλεπε τον σύντροφο του να ξαπλώνει στο κρεβάτι με τα ρούχα που φορούσε στη βόλτα.

Πηγή: jenny.gr

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