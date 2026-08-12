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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Νίκολιτς: Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για τη δίκαιη επικράτησή του

νικολιτς
clock 22:37 | 12/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Πικραμένος ο προπονητής της ΑΕΚ , Μάρκο Νίκολιτς από την απώλεια του Σούπερ Καπ από τον ΟΦΗ είπε στον ΣΚΑΪ μετά το ματς:

«Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ. Ηταν πολύ ανταγωνιστική αναμέτρηση. Η ομάδα πάλεψε. Ειχαμε καλές ευκαιρίες και το σημείο που εκτιμώ ότι κρίθηκε το παιχνίδι ήταν το τετ α τετ του Μάγερ στο 1-0. Μετά δεχθήκαμε το γκολ από στημένη φάση. Ισοφαρίσαμε κι εμείς από στατική φάση. Ηταν δύσκολη αναμέτρηση. Σκληρή. Συγχαρητήρια στον ΟΦΗ για τη δίκαιη επικράτησή του».

Αν μπορεί να… ταρακουνήσει αυτό το παιχνίδι την ομάδα της ΑΕΚ ενόψει και Λέφσκι;

«Ηταν ένα ματς που θέλαμε αυτό τον τίτλο. Ισως αυτό να ήταν ένα καλό καμπανάκι. Ίσως καλύτερα που συνέβη τώρα, παρά μετά. Πήγαμε στα πέναλτι, ο αντίπαλος είχε καλύτερη εστίαση και πέτυχαν ένα γκολ παραπάνω».

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