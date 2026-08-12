Μπούσης: «Αυτό το τρόπαιο το αφιερώνω σε όλη την Κρήτη» (βίντεο)

Συγκινημένος και υπερήφανος εμφανίστηκε ο Μιχάλης Μπούσης μετά την ιστορική κατάκτηση του Super Cup από τον ΟΦΗ. Ο ισχυρός άνδρας των Κρητικών μίλησε στο ΣΚΑΙ για τη μεγάλη χαρά που δόθηκε στην Κρήτη με την κατάκτηση του τροπαίου, αλλά και τα επόμενα σχέδια του συλλόγου.

«Είναι ένα απίστευτο συναίσθημα αυτό που νιώθω και είμαι πολύ περήφανος για αυτή την ομάδα. Προσπαθούμε να δείχνουμε τον καλύτερό μας εαυτό και να κάνουμε τον κόσμο του ΟΦΗ περήφανο. Ειδικά από τη στιγμή που καταφέραμε να κερδίσουμε εδώ, στο σπίτι μας», ανέφερε ο Μπούσης μετά το τέλος του τελικού.

Ο ιδιοκτήτης του ΟΦΗ στάθηκε ιδιαίτερα στο όραμα που είχε όταν ανέλαβε τον σύλλογο, υπογραμμίζοντας ότι στόχος του ήταν να αλλάξει τη νοοτροπία και να αποδείξει πως μια ομάδα της επαρχίας μπορεί να διεκδικεί και να κατακτά μεγάλους τίτλους.

«Ήταν ένα όνειρο όταν ήρθα εδώ. Αναλάβαμε μία ομάδα που τότε δεν πατούσε τόσο καλά και ήθελα να κάνω κάτι διαφορετικό, να φέρω μία άλλη νοοτροπία και να δείξουμε ότι αυτό το νησί και αυτή η ομάδα αξίζουν περισσότερα», τόνισε.

Παράλληλα, έστειλε μήνυμα σε όλες τις ομάδες της ελληνικής περιφέρειας, θεωρώντας ότι η επιτυχία του ΟΦΗ μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα.

«Όλες οι ομάδες της επαρχίας δικαιούνται να παίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι και να έχουν τις πιθανότητές τους να το κερδίσουν, όπως έκανε σήμερα ο ΟΦΗ. Νομίζω ότι δώσαμε ένα όνειρο σε όλες τις ομάδες, ώστε να παλέψουν και να δείξουν τον καλύτερό τους εαυτό».

Ο Μπούσης αναφέρθηκε και στη φιλοσοφία που θέλει να έχει ο ΟΦΗ, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο.

«Είμαστε μία ομάδα που μπορεί να κερδίσει οποιονδήποτε, αλλά μπορεί και να χάσει από οποιονδήποτε. Παίζουμε όμως όλα τα παιχνίδια με αξιοπρέπεια και στα ίσια. Αυτό που ζητάω από τους παίκτες και την ομάδα μου είναι να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό σε κάθε παιχνίδι».

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η αναφορά του στην Κρήτη, με τον ισχυρό άνδρα του ΟΦΗ να ευχαριστεί τους ποδοσφαιριστές για τη χαρά που χάρισαν στο νησί.

«Τους ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί έδωσαν μία τεράστια χαρά σε αυτό το νησί».

Ο Μιχάλης Μπούσης δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στον Μάριο Ηλιόπουλο, αποκαλύπτοντας πως ο ιδιοκτήτης της ΑΕΚ τού έδωσε συγχαρητήρια μετά το τέλος του τελικού.

«Μου είπε συγχαρητήρια και μου έδωσε την αγάπη του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Κλείνοντας, ο Μπούσης αποκάλυψε και το επόμενο μεγάλο όραμά του για τον ΟΦΗ. Μετά το προπονητικό κέντρο, ο στόχος είναι η δημιουργία ενός νέου γηπέδου.

«Αυτό το τρόπαιο το αφιερώνω σε όλο το νησί. Το προπονητικό ξεκινάει να δημιουργείται και το επόμενο βήμα είναι το γήπεδο. Το αξίζει ο ΟΦΗ».

Η κατάκτηση του Super Cup, μετά και το Κύπελλο Ελλάδας, αποτελεί πλέον τη δεύτερη μεγάλη επιτυχία του ΟΦΗ επί των ημερών του Μιχάλη Μπούση και δίνει ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στο όραμά του για την ομάδα και το κρητικό ποδόσφαιρο.

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