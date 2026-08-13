Ενέργεια: Σε άνοδο πάλι το Μπρεντ, σε υψηλά επίπεδα φυσικό αέριο και ρεύμα

Με την αβεβαιότητα να συνεχίζεται για την εξέλιξη της εμπόλεμης κατάστασης στη Μέση Ανατολή η τιμή του πετρελαίου Μπρεντ κινείται και πάλι στην περιοχή των 90 δολαρίων το βαρέλι, το φυσικό αέριο πάνω από τα 60 ευρώ την μεγαβατώρα και η χονδρική τιμή ρεύματος στο Χρηματιστήριο Ενέργειας ξεπερνά 100 ευρώ την μεγαβατώρα.

Έντονη μεταβλητότητα χαρακτηρίζει τις διεθνείς αγορές πετρελαίου και φυσικού αερίου ενώ σημαντικές είναι και οι διακυμάνσεις στην χονδρική τιμή του ρεύματος στο ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας.

Νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ-Ιράν

Μετά το νέο αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν το πετρέλαιο Μπρεντ καταγράφει νέα άνοδο προσεγγίζοντας τα 90 δολάρια το βαρέλι. Χθες ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας του Ιράν Μοχσέν Ρεζαΐ ανέφερε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά όσο οι ΗΠΑ δεν αλλάζουν τη συμπεριφορά τους και δεν αποδέχονται τους όρους του Ιράν.

Από την πλευρά του ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν διαφορετικές επιλογές για την αντιμετώπιση του Ιράν, αφήνοντας χθες ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο μιας νέας, σφοδρής στρατιωτικής κλιμάκωσης. Η αβεβαιότητα για την έκβαση των διαπραγματεύσεων επιβεβαιώνουν οι συνεχείς αλλαγές του κλίματος ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Χθες μετά το νέο αδιέξοδο υπουργός Άμυνας του Πακιστάν Χαουάτζα Ασίφ δήλωσε ότι οι δύο πλευρές βρίσκονται «κοντά σε κάποιου είδους συμφωνία» για τα Στενά του Ουρμούζ παρά το γεγονός ότι οι δύο πλευρές εμφανίζονταν να σκληραίνουν εκ νέου τη στάση τους, αναφέροντας μάλιστα ότι «τα πράγματα διαμορφώνονται προς όφελος της ειρήνης».

Υψηλή ζήτηση

Εκτός όμως από την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, σημαντικό ρόλο στη αύξηση τουλάχιστον της χονδρικής τιμής το ρεύματος παίζει η υψηλή ζήτηση για ρεύμα κυρίως λόγω της εκτεταμένης χρήσης κλιματιστικών.

Υπενθυμίζεται ότι στην πλειονότητά τους οι καταναλωτές και τον Αύγουστο δεν είδαν αλλαγές στα πράσινα τιμολόγια καθώς το αυξανόμενο κόστος από την χονδρική τιμή ρεύματος δεν μετακυλίστηκε στους λογαριασμούς που πληρώνουν τα νοικοκυριά.

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