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Κολυμπάρι - Μονή Γωνιάς: Το Ιερό προσκύνημα της ψυχής στο "Πάσχα του Καλοκαιριού"

μονη γωνιας κολυμπαρι
clock 07:17 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Μέσα στο λιοπύρι του καλοκαιριού και τις έντονες προκλήσεις των καιρών μας, η περίοδος του Ιερού Δεκαπενταυγούστου ανατέλλει σαν μια πνευματική όαση δροσιάς και εσωτερικής γαλήνης.

Είναι η κατανυκτική περίοδος που η Εκκλησία μας στρέφει ολοκληρωτικά το βλέμμα της στην Πάνσεπτο Μορφή της Θεοτόκου, αναζητώντας την ελπίδα, την παρηγοριά και την αστείρευτη Χάρη Της.

Μέσα από τις καθημερινές Ιερές Ακολουθίες και τους μελωδικούς Παρακλητικούς Κανόνες, προετοιμαζόμαστε πνευματικά για να τιμήσουμε το «Πάσχα του καλοκαιριού»—τη Σεπτή Κοίμηση και την ένδοξη εις Ουρανούς Μετάσταση της Μητέρας του Φωτός, η οποία μετατρέπει τον θρήνο του θανάτου σε θρίαμβο της αιώνιας ζωής.

Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών στην Μονή Γωνιάς - Κολυμπάρι Χανίων

Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου

Πρωί, ώρα 6:00π.μ. – 8:00π.μ., Όρθρος μετά Θείας Λειτουργίας

Εσπέρας: ώρα 8:00μ.μ. Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χοροστατούντος εκ Προσώπου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ.Βαρθολομαίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ.

Ώρα 10:00μ.μ. Ιερά Παράκλησις.

Ώρα 11:00μ.μ. Ιερά Αγρυπνία μετά της Ακολουθίας των Εγκωμίων της Υπεραγίας Θεοτόκου, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου

Σάββατο 15 Αυγούστου. Η Κοίμησης της Υπεραγίας Θεοτόκου, ώρα 7:00π.μ. Όρθρος μετά Πανηγυρικής Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος εκ Προσώπου της Α.Θ.Π. του Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ο Σεβ. Μητροπολίτης Προικοννήσου κ. Ιωσήφ

Εσπέρας: ώρα 7:30μ.μ. Μεθεόρτιος Πανηγυρικός Εσπερινός – Κτητορικό Μνημόσυνο.



Κυριακή 16 Αυγούστου. Ώρα 7.00π.μ. Όρθρος – Αρχιερατική Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος του Σεβ. Μητροπολίτου Κισάμου και Σελίνου κ. Αμφιλοχίου.

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