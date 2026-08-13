Ηράκλειο: Νέα μεγάλη επιχείρηση του Λιμενικού για μετανάστες στα νότια

Πάνω από 320 μετανάστες έχουν εντοπιστεί και διασωθεί νότια της Κρήτης, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, καθώς οι μεταναστευτικές ροές προς το νησί συνεχίζονται με αυξημένη ένταση.

Νέα επιχείρηση του Λιμενικού πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας, όταν δύο λέμβοι εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή περίπου 21 ναυτικά μίλια νότια και νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Στις δύο λέμβους επέβαιναν συνολικά περίπου 87 άνθρωποι.

Τον εντοπισμό τους έκανε εναέριο μέσο της FRONTEX, το οποίο επιχειρούσε στην περιοχή υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Στη συνέχεια κινητοποιήθηκε περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, το οποίο προσέγγισε τις λέμβους και ολοκλήρωσε με ασφάλεια την επιχείρηση περισυλλογής.

Οι διασωθέντες οδηγήθηκαν στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης, ενώ κατά τη διάρκεια της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες στη θαλάσσια περιοχή ήταν καλές.

Μόνο την προηγούμενη ημέρα, σε πέντε διαφορετικά περιστατικά ανοιχτά των Καλών Λιμένων, είχαν διασωθεί συνολικά 240 άνθρωποι.

Ωστόσο σήμερα νωρί το πρωί, είχαμε νέο περιστατικό, στην παραλία Τζίγκουνα κοντά στον Λέντα όπου εντοπίστηκαν 49 άτομα, όλοι από το Σουδάν. Από αυτούς οι δύο ήταν γυναίκες και τα δύο παιδιά, 4 και 6 ετών.

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