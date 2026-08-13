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ΣΠΙΤΙ

Τι θα φάμε σήμερα; Μπριάμ στον φούρνο

μπριάμ, σάλτσα
clock 09:45 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Υλικά

3 κολοκυθάκια

2 μελιτζάνες

3 πατάτες

2 ώριμες ντομάτες

1 κρεμμύδι

2 σκελίδες σκόρδο

1/2 ματσάκι μαϊντανό

100 ml ελαιόλαδο

Αλάτι και πιπέρι



Εκτέλεση

Κόβετε τα λαχανικά σε ροδέλες ή μεγάλα κομμάτια και τα τοποθετείτε σε ένα ταψί μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο.

Προσθέτετε τις ντομάτες τριμμένες ή ψιλοκομμένες, τον μαϊντανό και το ελαιόλαδο.

Αλατοπιπερώνετε, ανακατεύετε καλά και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να μελώσει η σάλτσα.

Πηγή: newsbeast.gr

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