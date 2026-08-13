Τι θα φάμε σήμερα; Μπριάμ στον φούρνο

Υλικά
3 κολοκυθάκια
2 μελιτζάνες
3 πατάτες
2 ώριμες ντομάτες
1 κρεμμύδι
2 σκελίδες σκόρδο
1/2 ματσάκι μαϊντανό
100 ml ελαιόλαδο
Αλάτι και πιπέρι
Εκτέλεση
Κόβετε τα λαχανικά σε ροδέλες ή μεγάλα κομμάτια και τα τοποθετείτε σε ένα ταψί μαζί με το κρεμμύδι και το σκόρδο.
Προσθέτετε τις ντομάτες τριμμένες ή ψιλοκομμένες, τον μαϊντανό και το ελαιόλαδο.
Αλατοπιπερώνετε, ανακατεύετε καλά και ψήνετε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180°C για περίπου 1 ώρα και 15 λεπτά, μέχρι να μαλακώσουν τα λαχανικά και να μελώσει η σάλτσα.
Πηγή: newsbeast.gr
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