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ΚΡΗΤΗ

Κρήτη: Όταν το γλέντι... "ξεφεύγει" με το αλκοόλ - Στα νοσοκομεία οι μικροί, στα κρατητήρια οι μεγάλοι

αλκοόλ νέοι
clock 09:06 | 13/08/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Καθημερινές είναι πλέον οι διακομιδές ανήλικων στα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας της Κρήτης, προκειμένου να αντιμετωπιστούν περιστατικά οξείας μέθης, με πρωταγωνιστές ανήλικους.

Τα περιστατικά συνδέονται άμεσα με πανηγύρια και γλέντια που πραγματοποιούνται σε όλο το νησί αυτές τις ημέρες, όπου το αλκοόλ ρέει άφθονο, χωρίς - προφανώς - έλεγχο.

Μία 15χρονη διεκομίσθη στο Κέντρο Υγείας σήμερα (Πέμπτη 13/8) τα ξημερώματα, στο Πάνορμο Ρεθύμνου κατά τη διάρκεια πανηγυριού, μετά από κατανάλωση αλκοόλ και έντονη αδιαθεσία.

Συνελήφθησαν οι γονείς της ανήλικης καθώς και ο διοργανωτής της κοινωνικής εκδήλωσης.

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