Άρσεναλ: Ο Τζόλης εκτέλεσε την Κόμο από τα 11 βήματα (βίντεο)

Ο Χρήστος Τζόλης συνεχίζει να εντυπωσιάζει με το ξεκίνημά του στην Άρσεναλ, επιβεβαιώνοντας πως βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση. Ο Έλληνας διεθνής πρωταγωνίστησε και στη φιλική αναμέτρηση των «κανονιέρηδων» απέναντι στην Κόμο, βρίσκοντας για ακόμη μία φορά τον δρόμο προς τα δίχτυα.

Η αναμέτρηση των δύο ομάδων ολοκληρώθηκε ισόπαλη 1-1 στην κανονική διάρκεια και χρειάστηκε η διαδικασία των πέναλτι για να κριθεί ο νικητής. Εκεί η Άρσεναλ αποδείχθηκε πιο ψύχραιμη, επικρατώντας με 4-3.

Το τελευταίο και καθοριστικό πέναλτι ανέλαβε να εκτελέσει ο Τζόλης, ο οποίος δεν λάθεψε από την άσπρη βούλα και έδωσε τη νίκη στην ομάδα του. Ο Έλληνας επιθετικός είχε περάσει στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο 61ο λεπτό, ωστόσο κατάφερε να αφήσει ξανά το αποτύπωμά του στην αναμέτρηση.

Η παρουσία του Τζόλη στο ξεκίνημα της θητείας του στην Άρσεναλ αφήνει μέχρι στιγμής εξαιρετικές εντυπώσεις. Με γκολ, αποφασιστικότητα και ψυχραιμία στις κρίσιμες στιγμές, ο Έλληνας άσος δείχνει πως είναι έτοιμος να διεκδικήσει σημαντικό ρόλο στη νέα του ομάδα.

Και αν μη τι άλλο, το νικητήριο πέναλτι απέναντι στην Κόμο αποτελεί ακόμη μία ένδειξη πως ο Τζόλης έχει ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τη νέα σελίδα της καριέρας του.

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