Ο Μέσι επέστρεψε στη δράση μέσα στο πένθος του (βίντεο)

Ο Λιονέλ Μέσι επέστρεψε στην αγωνιστική δράση, λίγες ημέρες μετά την απώλεια του πατέρα του, δείχνοντας για ακόμη μία φορά τη δύναμη και την αφοσίωσή του στο ποδόσφαιρο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ αγωνίστηκε στην αναμέτρηση της Ίντερ Μαϊάμι με τη Λεόν για το Leagues Cup, περνώντας στον αγωνιστικό χώρο ως αλλαγή στο δεύτερο ημίχρονο. Η είσοδός του στο παιχνίδι προκάλεσε έντονα συναισθήματα στις εξέδρες, με τους φιλάθλους να τον αποθεώνουν και να του δείχνουν τη στήριξή τους σε αυτή τη δύσκολη προσωπική στιγμή.

Η παρουσία του Μέσι αποτέλεσε, πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή. Παρά το πένθος και τη μεγάλη απώλεια που βιώνει, ο αρχηγός της Ίντερ Μαϊάμι επέλεξε να επιστρέψει στο γήπεδο και να προσφέρει ξανά θέαμα στους φιλάθλους.

Ωστόσο, η βραδιά δεν είχε happy end για την ομάδα του. Η Ίντερ Μαϊάμι γνώρισε την ήττα με 2-1 από τη Λεόν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Leagues Cup.

Η επιστροφή του Μέσι, πάντως, ήταν το γεγονός που ξεχώρισε, με τον κόσμο να στέκεται στο πλευρό του και να του χαρίζει ένα θερμό χειροκρότημα σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο της ζωής του.

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